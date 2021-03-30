В Украине приравняли электронные паспорта к бумажным: решение Рады

Украина первой в мире официально приравняла цифровой паспорт к бумажному. Об этом заявил в Telegram-канале Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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За такое решение на сегодняшнем заседании Верховной Рады проголосовали 302 народных депутата.

Согласно закону, украинцы смогут пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными, используя приложение "Дия". Так, цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

"Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства", — заявил глава Минцифры Федоров.

По словам министра, теперь паспорт всегда может быть у вас в смартфоне. Его можно использовать для множества операций: открытие банковского счёта онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете.

Как отметил Федоров, биометрический загранпаспорт или ID-карта в "Дии" с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов.

Напомним, до 2021 года использование е-паспортов, в том числе заграничных, регулировало одно из постановлений Кабинета Министров. Понятие "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу" будет закреплено на уровне закона.

Как пояснили в Минцифре, электронный паспорт — абсолютно безопасен. Так, на этапе его проверки обрабатывается онлайн-запрос демографического реестра. А копия е-паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, что тоже намного безопаснее, чем обычная бумажная.

Отметим, что уже более 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами.

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