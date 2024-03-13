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В Украине могут ввести "налог на трусость": кто тогда избежит мобилизации

Руслан Стефанчук допускает возможность смены системы бронирования граждан от мобилизации

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине вполне возможно изменение системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы это бронирование зависело от уровня доходов человека. Как сообщает портал "Комментарии", такую возможность в интервью Суспильному допустил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Хотя спикер признал, что он лично относится к такой идее скептически.

В Украине могут ввести "налог на трусость": кто тогда избежит мобилизации

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – отметил Стефанчук. Но, по словам Стефанчука, экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь".

Спикер парламента отметил, что на одного воина, защищающего Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономически содержание этого воина. Именно поэтому экономика в воюющей стране – это тоже не последняя вещь. Поэтому нужно находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине актуализируется тема борьбы с теневой экономикой. Власти пытаются найти разные способы, порой предлагая радикальные шаги. Как вывести экономику из тени? Учитывая военное время, может ли быть одним из вариантов – бронирование сотрудников от армии за счет гарантированного взноса или белой зарплаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Комитет Верховной Рады отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов ухилянтов. В то же время норма об ограничении управления транспортным средством была оставлена. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.




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Источник: https://suspilne.media/704612-stefancuk-pro-privazku-bronuvanna-do-rivna-dohodiv-na-odnogo-voina-treba-visim-ludej-aki-zabezpecuut-jogo-utrimanna/
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