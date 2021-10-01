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Арахамия об отставке Разумкова: человек больше не «слуга народа»

Арахамия считает, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициирована из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить"

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Инициатор отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова лидер "слуг народа" Давид Арахамия заявил, что считает, что во главе парламента должен находиться человек, который полностью соответствует тому курсу, который ведёт провластная партия "Слуга народа". Ведь именно от этой партии и был избран человек на этот важный пост. Если же человек перестал следовать этому курсу, то он должен быть заменён. Как передает издание "Комментарии", об этом Давид Арахамия рассказал, выступая на телеканале "Украина 24", объясняя своё намерение запустить процесс отставки спикера парламента.

Арахамия об отставке Разумкова: человек больше не «слуга народа»

Давид Арахамия Фото: УНИАН

Давид Арахамия отметил, что вся страна прекрасно видела, какие разногласия между монобольшинством и спикером Разумковым возникли относительно закона об олигархах. Сначала был неприятный момент с Венецианской комиссией, а дальше уже разногласия приобрели публичный характер. Дальше началась "холодная регламентная война". Произошли некоторые события, которые не хотелось бы выносить на публику, но они всё же имели место быть.

Давид Арахамия напомнил, что сегодня должность спикера Верховной Рады принадлежит лишь одной фракции – "Слуга народа". Именно от этой политической силы был делегирован на этот важный пост в государстве Дмитрий Разумков и вот, если этот человек теперь имеет одно мнение, а фракция "Слуга народа" имеет другое мнение, то большинство нардепов имеют законное право провести ротацию, поставив на пост главы Верховной Рады другого человека. Нардеп добавил, тоже самое можно сделать с рядом министров в правительстве.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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