logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

42209.64

ETH/USD

1696.12

LTC/USD

157.65

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Путина заявили, что им не нравится отрицание Украиной "русского мира"
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина заявили, что им не нравится отрицание Украиной "русского мира"

"Русский мир" будет оставаться приоритетом для Кремля

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Кремле сделали очередное скандальное заявление об Украине и России. Так, у Путина сказали о том, что считают Украину частью так называемого "русского мира". Об этом заявил спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "РИА-Новости".

У Путина заявили, что им не нравится отрицание Украиной "русского мира"

Путин. Фото: РБК

По его словам, в Кремле относятся к Украине, как к части "русского мира". Также он сказал, что российская власть негативно относится к тому, что в Украине эту самую идею отрицают.

Он сказал, что Москве очень не нравится существующий курс Украины, который отрицает существование "общности русского мира". Песков сказал, что эта идея будет оставаться приоритетом для российского государства. 

Спикер Кремля сказал, что Кремль продолжит проводить политику "русского мира", когда ему задали вопрос о связях России с нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решении СНБО о наложении санкций на соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которому принадлежат каналы 112, NewsOne и Zik. Таким образом каналы потеряли право на вещание в Украине.

Президент заявил о том, что этот медиахолдинг получал финансирование из России и работал против национальной безопасности Украины, а также на подрыв курса нашей страны в Евросоюз и НАТО. 

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал деятельность этих каналов информационным терроризмом и частью машины российской пропаганды.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Европе призвали Зеленского смело идти по пути Порошенко.

Также читайте о заявлении Данілова насчет дестабилизации ЕС со стороны Путина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210208/mir-1596483211.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ