У Путина заявили, что им не нравится отрицание Украиной "русского мира"

В Кремле сделали очередное скандальное заявление об Украине и России. Так, у Путина сказали о том, что считают Украину частью так называемого "русского мира". Об этом заявил спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издание "РИА-Новости".

Путин. Фото: РБК

По его словам, в Кремле относятся к Украине, как к части "русского мира". Также он сказал, что российская власть негативно относится к тому, что в Украине эту самую идею отрицают.

Он сказал, что Москве очень не нравится существующий курс Украины, который отрицает существование "общности русского мира". Песков сказал, что эта идея будет оставаться приоритетом для российского государства.

Спикер Кремля сказал, что Кремль продолжит проводить политику "русского мира", когда ему задали вопрос о связях России с нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решении СНБО о наложении санкций на соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которому принадлежат каналы 112, NewsOne и Zik. Таким образом каналы потеряли право на вещание в Украине.

Президент заявил о том, что этот медиахолдинг получал финансирование из России и работал против национальной безопасности Украины, а также на подрыв курса нашей страны в Евросоюз и НАТО.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал деятельность этих каналов информационным терроризмом и частью машины российской пропаганды.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Европе призвали Зеленского смело идти по пути Порошенко.

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