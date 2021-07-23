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В "Слуге народа" появился новый нардеп: кто он и что о нем известно

Антон Швачко живет в Сумах и имеет образование маркетолога

сегодня, 20:04
Автор:

Лиля Воробьева

Стало известно, кто занял вакантное место народного депутата от "Слуги народа". Итак, Дениса Монастырского в Раде заменит житель Сум и временно безработный Антон Швачко. Об этом стало известно во время прямой трансляции заседания Центральной избирательной комиссии в YouTube.

В "Слуге народа" появился новый нардеп: кто он и что о нем известно

Антон Швачко (фото: ФБ)

Новый нардеп прошел в парламент во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись в июле 2019 года. В партийном списке "Слуги народа" Швачко был на 139 месте.

Кто такой Антон Швачко и что о нем известно?

Так, Антон Алексеевич Швачко проживает в городе Сумы. Он родился в 1992 году. Журналисты "Общественного" выяснили, что он закончил Сумской национальный аграрный университет, где получил диплом бакалавра, учился на факультете пищевых технологий. Диплом магистра новый Слуга народа получил после обучения на факультете экономики и менеджмента.

По информации ЦИК, Антон Алексеевич временно безработный, но его коллеги из партии говорят, что он возглавляет секретариат областной организации "Слуги народа" на Сумщине.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что МВД Украины возглавил Денис Монастырский: как голосовала Рада.

За назначение Монастырского проголосовал 271 народный избранник. Основную массу — 231 — составили голоса "Слуг народа". Также кандидатуру Монастырского поддержали политические фракции "За будущее", (14), "Доверие" (16) и десять внефракционных депутатов. Большинство оппозиционных фракций — "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" — воздержались при рассмотрении этого вопроса. Интересно, что представители "ОПЗЖ" вообще не голосовали по этому вопросу. Более того — значительная часть депутатов от этой политсилы и вовсе отсутствует на последнем, перед "отпуском" парламента, заседании. Следует отметить, что во время голосования за назначение Монастырского ни один нардеп не проголосовал против.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=10z0z7EpZvk
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