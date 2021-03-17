В "Слуге народа" объяснили, почему ходили на каналы Медведчука

Во фракции "Слуга народа" рассказали о том, почему депутаты от политической силы посещали эфиры телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые были заблокированы после санкций со стороны СНБО. Об этом рассказала замглавы фракции власти Евгения Кравчук в интервью изданию "Hromadske".

Коллаж: ТСН

По ее словам, внутри фракции существовала договоренность о том, что депутаты не будут ходить на вышеупомянутые телеканалы, которые связывали с нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком. Она отметила, что несмотря на это, не все депутаты этой договоренности придерживались.

Кравчук заявила, что политики являются публичными людьми и начали ходить на эфиры телеканалов Медведчука после того, как их коллеги начали посещать эти площадки. Она подчеркнула, что таким образом депутаты от правящей партии доносили свою позицию обществу, так как власть не имеет необходимых собственных медийных площадок.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Ранее "Комментарии" сообщали о коалиции между Зеленским и Тимошенко.

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