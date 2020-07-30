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В Слуге народа назвали причину падения рейтингов

"Слуга народа" за год потеряла приблизительно пятую часть своих избирателей

сегодня, 11:43
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа назвали причину падения рейтингов

Фото: Пресс-служба "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" отпугнула  за год минимум пятую часть своих избирателей. Еще столько же граждан Украины, которые оказали поддержку "слуг", находятся на грани терпения. Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Падение рейтинга политсилы политик объяснил с помощью известных статистических данных в интервью изданию "УП".

Корниенко сообщил, что в самом начале 20% избирателей партии Зеленского дали народным депутатам один год на устранение пробелов в жизни страны. Эти 20% как раз и "откололись", не пожелав ждать еще, говорит Корниенко. 

"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, 25-30% - от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, другая пока остается. Все-таки когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем ", - сказал Корниенко, уточнив, что речь, в том числе, идет и о реформе рынка земли.

Как известно, соцгруппа Рейтинг показала данные о поддержке "слуг", которые являются сигналом, что часть народа недовольна их политикой. Так, Поддержка политсилы Слуга народа снизилась с 43,16% до 27,9%.

Также Александр Корниенко рассказал, что по последним социологическим данным, только половина украинцев выступают за досрочные выборы. Поэтому проводить их сейчас нет смысла.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Александр Корниенко возглавил штаб "Слуги народа" на местных выборах. 


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