kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10788.42

ETH/USD

310.86

LTC/USD

52.65

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Раду проходят 4 партии: разрыв между “Слугой народа” и “ОПЗЖ” сокращается, - социологи
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раду проходят 4 партии: разрыв между “Слугой народа” и “ОПЗЖ” сокращается, - социологи

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовали бы за "Слугу народа" и "Оппозиционную платформу - За Жизнь"

сегодня, 12:30
Автор:

Елена Волкова
В Раду проходят 4 партии: разрыв между “Слугой народа” и “ОПЗЖ” сокращается, - социологи

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовало бы за "Слугу народа" (26,0%) и "Оппозиционную платформу - За Жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 21,3%. Также в парламент прошла бы "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 12,8% и ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,3%. Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенным Институтом анализа и прогнозирования 16-26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. 

Социологи говорят, что общее количество опрошенных - 2032 человек, а погрешность выборки не превышает 2,1%. Использованный метод опроса -  интервью по месту проживания респондентов.

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Партия Шария" - 4,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,6%, "Сила и честь" –3,6%, "Гражданская позиция" - 2,8%, "ВО "Свобода" - 1,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,7%, "Голос" - 1,2%, "Оппозиционный блок" - 1,1%, "Национальный корпус" - 0,8%, "За будущее" - 0,6%, "Объединение "Самопомощь" - 0,3%. Все данные – для избирателей, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.


Согласно результатам исследования, 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тогда как противоположного мнения придерживаются 28,1% опрошенных. 57,3% респондентов оценивают политическую ситуацию в Украине как напряженную, 16,5% - как критическую. С другой стороны, 18,4% респондентов считают политическую ситуацию в стране спокойной, 1,8% - называют ее благополучной.

Отметим, что баланс доверия/недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составил -19,6%: суммарно количество респондентов, которые скорее или полностью доверяют президенту, составило 37,4%, а количество опрошенных, которые скорее или совсем не доверяют президенту, - 57%. По такой же методике, баланс доверия/недоверия к Кабинету Министров Украины составил -54,6%, к Верховной Раде Украины – 59,4%.

67,4% опрошенных считают, что Украина не является реально независимым государством. Еще 53,1% полагают, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Среди тех, кто в наибольшей мере влияет на Украину, опрошенные назвали Европейский Союз (57,3%), Международный Валютный Фонд (42,9%) и Соединенные Штаты Америки (42,5%).

Ранее мы сообщали, что в ОПЗЖ считают, что Зеленский полностью устранился от исполнения своих обязанностей и должен уйти в отставку.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!