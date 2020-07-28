В Раду проходят 4 партии: разрыв между “Слугой народа” и “ОПЗЖ” сокращается, - социологи

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовало бы за "Слугу народа" (26,0%) и "Оппозиционную платформу - За Жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 21,3%. Также в парламент прошла бы "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 12,8% и ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,3%. Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенным Институтом анализа и прогнозирования 16-26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве.

Социологи говорят, что общее количество опрошенных - 2032 человек, а погрешность выборки не превышает 2,1%. Использованный метод опроса - интервью по месту проживания респондентов.

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Партия Шария" - 4,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,6%, "Сила и честь" –3,6%, "Гражданская позиция" - 2,8%, "ВО "Свобода" - 1,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,7%, "Голос" - 1,2%, "Оппозиционный блок" - 1,1%, "Национальный корпус" - 0,8%, "За будущее" - 0,6%, "Объединение "Самопомощь" - 0,3%. Все данные – для избирателей, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.





Согласно результатам исследования, 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тогда как противоположного мнения придерживаются 28,1% опрошенных. 57,3% респондентов оценивают политическую ситуацию в Украине как напряженную, 16,5% - как критическую. С другой стороны, 18,4% респондентов считают политическую ситуацию в стране спокойной, 1,8% - называют ее благополучной.

Отметим, что баланс доверия/недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составил -19,6%: суммарно количество респондентов, которые скорее или полностью доверяют президенту, составило 37,4%, а количество опрошенных, которые скорее или совсем не доверяют президенту, - 57%. По такой же методике, баланс доверия/недоверия к Кабинету Министров Украины составил -54,6%, к Верховной Раде Украины – 59,4%.

67,4% опрошенных считают, что Украина не является реально независимым государством. Еще 53,1% полагают, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Среди тех, кто в наибольшей мере влияет на Украину, опрошенные назвали Европейский Союз (57,3%), Международный Валютный Фонд (42,9%) и Соединенные Штаты Америки (42,5%).

Ранее мы сообщали, что в ОПЗЖ считают, что Зеленский полностью устранился от исполнения своих обязанностей и должен уйти в отставку.





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