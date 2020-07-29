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Стало известно, кто возглавит штаб Слуги народа на местных выборах

Центральный штаб Слуги народа возглавит Александр Корниенко

сегодня, 15:25
Автор:

Владимир Лавский
Стало известно, кто возглавит штаб Слуги народа на местных выборах

Центральный штаб Слуги народа на местных выборах возглавил председатель партии и первый замглавы ее фракции в Верховной Раде Александр КорниенкоОб этом он сообщил в интервью Украинской правде.

"Я руководитель кампании по всей стране, давайте так скажу. И по Киеву — политический куратор", — заявил глава партии. По его словам, на данное время штаб Слуги народа занят "интенсивной подготовкой".

"Штаб выглядит как центральный орган, как министерство, например. То есть министерство у нас создает политику, а вот областные штабы на местах что-то реализуют. У нас по всем направлениям есть небольшая группа, юристы, есть те, кто работают по проверке и обработке кандидатов, потому что это и областные, и городские советы областных центров, и кандидатов в мэры", — рассказал Корниенко.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Александр Корниенко насмешил всех в Верховной Раде Украине. Парламентарий вместо приветствия выпалил в микрофон телефонную фразу. Момент попал на видео.



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