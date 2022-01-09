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В Слуге народа хотят поставить точку в реформе децентрализации: нужны 300 голосов

В течение текущего года украинский парламент планирует принять законы о децентрализации

сегодня, 09:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Правительство и Верховная Рада намерены серьезно заняться реформой децентрализации в наступившем году. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по организации государственной власти Виталий Безгин. Слова парламентария передает официальный сайт провластной партии "Слуга народа".

В Слуге народа хотят поставить точку в реформе децентрализации: нужны 300 голосов

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что одной из главных задач власти в 2022 году станет усовершенствование и доведения до логичного завершения реформы децентрализации. Финальной стадией данной реформы станет внесение изменений в Конституцию. В начале весны общественность сможет ознакомиться с предложениями власти по изменению в главный Закон страны в части децентрализации. Виталий Безгин уточнил, если в зале парламент наберется 226 голосов, то документ будет отправлен в КСУ для оценки. Если в КСУ возражений не будет, то уже на следующей сессии, как того требует законодательство, нардепы 300 голосами "за" смогут проголосовать изменения в Конституцию.

Также "слуги народа" планируют вернуться к вопросу префектов в регионах. Префекты на местах лишь будут наблюдать за тем, чтобы решения местной власти не противоречило нормам законодательства, но вмешиваться в управление на местах префекты не будут.

Провластная партия будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №6401 об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Он предусматривает онлайн трансляцию заседаний местных советов, а также запуск реестра объектов коммунальной собственности, открытого людям на местах, попадание в открытый доступ информации об органах местного самоуправления.

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Источник: https://sluga-narodu.com/hromady-u-2022-rotsi-vitaliy-bezghin-pro-top-5-priorytetnykh-zakoniv/
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