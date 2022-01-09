В Слуге народа хотят поставить точку в реформе децентрализации: нужны 300 голосов

Правительство и Верховная Рада намерены серьезно заняться реформой децентрализации в наступившем году. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по организации государственной власти Виталий Безгин. Слова парламентария передает официальный сайт провластной партии "Слуга народа".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что одной из главных задач власти в 2022 году станет усовершенствование и доведения до логичного завершения реформы децентрализации. Финальной стадией данной реформы станет внесение изменений в Конституцию. В начале весны общественность сможет ознакомиться с предложениями власти по изменению в главный Закон страны в части децентрализации. Виталий Безгин уточнил, если в зале парламент наберется 226 голосов, то документ будет отправлен в КСУ для оценки. Если в КСУ возражений не будет, то уже на следующей сессии, как того требует законодательство, нардепы 300 голосами "за" смогут проголосовать изменения в Конституцию.

Также "слуги народа" планируют вернуться к вопросу префектов в регионах. Префекты на местах лишь будут наблюдать за тем, чтобы решения местной власти не противоречило нормам законодательства, но вмешиваться в управление на местах префекты не будут.

Провластная партия будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №6401 об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Он предусматривает онлайн трансляцию заседаний местных советов, а также запуск реестра объектов коммунальной собственности, открытого людям на местах, попадание в открытый доступ информации об органах местного самоуправления.

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