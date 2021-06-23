В рамках деолигархизации Рада может расширить полномочия АМКУ: подробности

В комитете по вопросам экономического развития рекомендуют Раде рассмотреть законопроект №5431, предусматривающий усовершенствование работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Верховная рада Украины (фото из открытых источников)

Среди авторов документа — депутат Роксолана Пидласа. Во время заседания она заявила, что законопроект направлен решить проблемы несостоятельности комитета выполнять свои непосредственные функции. А именно — бороться с нарушениями в сфере экономической конкуренции.

В сообщении говорится, что документ улучшает механизмы контроля за концентрациями субъектов хозяйствования, устанавливает соответствующие приоритеты в работе АМКУ.

В законопроекте четко прописан порядок, по которому будут проверять бизнес, а еще — усовершенствованы механизмы освобождения от ответственности участников антиконкурентных согласованных действий.

Авторы документа предлагают ввести институт урегулирования по делам. Он будет определять порядок возмещения убытков, которые были нанесены при нарушении законодательства. А еще — создать солидарную ответственность для ответчиков при уплате штрафов.

"По результатам рассмотрения документа №5431 в первом чтении, члены комитета решили принять его за основу", — говорится в сообщении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Разумков прокомментировал закон Зеленского о борьбе с олигархами. По мнению Разумкова, законопроект о деолигархизации является очень важным как для политиков, так и обычных украинцев. Но есть важные аспекты, на которые нужно обратить внимание.

Также Дмитрий Разумков считает, что закон №5599 следует принимать в связке с некоторыми другими документами. Среди таких он выделяет закон о лоббизме, который позволит представителям бизнеса и власти сотрудничать в правовой плоскости, совместно работая на благо государства.







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