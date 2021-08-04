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В Раду проходят пять партий: наибольший рейтинг - у "Слуги народа" и ОПЗЖ, - опрос КМИС

Разница между партиями-лидерами находится в пределах статистической погрешности

сегодня, 20:40
Автор:

Станислав Молчанов

Пять партий прошли бы в Верховную Раду Украины, если бы выборы в парламент прошли в конце июля. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного среди населения с 24 июля по 1 августа. 

В Раду проходят пять партий: наибольший рейтинг - у "Слуги народа" и ОПЗЖ, - опрос КМИС

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

Таким образом, среди лидирующих политсил оказались "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 20,2 и 18,3% соответственно. Отметим, что разница между партиями-лидерами находится в пределах статистической погрешности. Далее идут "Батькивщина" — 16%, и "Европейская солидарность" — 14,2%. На пятом месте оказалась партия "Сила и честь", за которую отдали бы голоса 6,3% граждан.

В Раду проходят пять партий: наибольший рейтинг - у ”Слуги народа” и ОПЗЖ, - опрос КМИС - фото 2

У людей также спрашивали об основных проблемах государства, политическом курсе украинского правительства и уровне достатка и жизни. Так, 68,7% граждан убеждены, что Украина движется в неправильном направлении, а 14,1% опрошенных респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 43,1% опрошенных подчеркнули, что средств достаточно, однако только на питание, и 32,8% граждан отнесли себя к категории, которая может откладывать деньги, но не в состоянии купить дорогие вещи, например, технику. 

Кроме того, люди добавили, что в стране по-прежнему не были решены главные проблемы: война на Донбассе, коррупция, высокий уровень безработицы и "заоблачные" тарифы на коммунальные услуги. Среди респондентов 47,6% отметили, что уровень их жизни ухудшился, еще 43,2% поддерживают проведение досрочных президентских выборов и 48,7% — за проведение выборов в парламент. 

В целом, деятельность главы государства Владимира Зеленского не поддержали 56,1% опрошенных граждан. 

Опрос сотрудники КМИС проводили методом личного интервью ("face-to-face") с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) и опросили 2028 респондентов в 105 населенных пунктах. Отмечалось, что мероприятие не проводилось в Автономной Республике Крым, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 

Опрос прошел также с учетом 3-ступенчатой ​​стохастической выборки с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Раду проходят четыре партии,- западные социологи.

 


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Источник: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1055&page=1
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Обусуждения

николай

сегодня, 20:17

Семь лет идет война ,убиты и покалечены десятки тысяч людей,разрушен и разворован Донбасс,анексирован Крым.Что еще должен сделать Путин чтобы бестолковые люди перестали поддерживать пророссийские партии?

Дима Золочевський

сегодня, 20:07

Постійні вкидання цих "рейтингів" є складовою частиною брудних політтехнологій, які вживаються в Україні останні роки і вже спричинили чимало бід суспільству.

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