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В Раду проходят четыре партии,- западные социологи

В случае внеочередных парламентских выборов в состав парламента прошли бы 4 партии

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов

В случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошли бы 4 партии. Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 30 июля – 2 августа 2021 года, сообщает EuToday

В Раду проходят четыре партии,- западные социологи

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

По результатам опроса, ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" — 21,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" — 19,1%, "Европейская солидарность" — 18,5%, "Батькивщина" -12,6%. В данные результаты включены ответы тех респондентов, которые примут участие в голосовании и определились с выбором,

Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье? (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, %)

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Также в исследование были включены вопросы об одном из наиболее резонансных событий последних недель в Украине – судебном процессе над главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Говоря о своем отношении к преследованию Виктора Медведчука со стороны власти, большинство респондентов заявило, что видят в этом попытку отвлечь внимание избирателей от реальных проблем в экономике и социальной сфере (41,3%). Также 21,1% опрошенных полагают, что это — расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах.

По вашему мнению, преследование Виктора Медведчука со стороны власти (включая выбор меры пресечения и отказ в удовлетворении апелляции) – это:

В Раду проходят четыре партии,- западные социологи - фото 3

За время судебного процесса 37,4% опрошенных из числа тех, кто следил за процессом, выступлениями сторон в зале суда, последующими заявлениями прокуроров и адвокатов, а также оценками независимых экспертов, улучшили свое отношение к Виктору Медведчуку. Ухудшили свое мнение в отношении оппозиционного политика 5,2% респондентов.

Если вы следили за судебным процессом над Виктором Медведчуком (включая его выступления в зале суда, заявления прокуроров и адвокатов, комментарии независимых экспертов), то каким образом этот судебный процесс повлиял на ваше отношение к оппозиционному политику?

В Раду проходят четыре партии,- западные социологи - фото 4

Также подавляющее число опрошенных (58,8%) полагают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком станет признание его невиновным и восстановление политика во всех правах. Противоположной точки зрения придерживаются 19,7% респондентов..

Какой результат судебного процесса по делу Виктора Медведчука вы посчитаете наиболее справедливым?

В Раду проходят четыре партии,- западные социологи - фото 5

Также большинство респондентов считают, что судебный процесс по делу Виктора Медведчука приведут к увеличению его личного рейтинга и увеличит рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь". При этом, 10,8% опрошенных полагают, что судебный процесс над Виктором Медведчуком приведет к росту рейтингов Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

По вашему мнению, как судебный процесс по делу Виктора Медведчука повлияет на рейтинг власти и оппозиционных к власти сил?

В Раду проходят четыре партии,- западные социологи - фото 6

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 30 июля – 2 августа 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос
 


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Источник: https://eutoday.net/news/politics/2021/ukraine-4-parties-to-enter-the-parliament-medvedchuks-trial-set-to-divert-voters-attention-from-real-problems-poll-suggests
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