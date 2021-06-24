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Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос

В Украине существуют более серьезные проблемы, но власть переводит акцент на противостояние с лидером «ОПЗЖ»

сегодня, 17:00
Автор:

Станислав Молчанов

Судебное разбирательство по отношению к лидеру политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку является попыткой чиновников переключить внимание украинцев с реальных проблем. Такого мнения придерживаются 62,8% украинцев, которые взяли участие в социальном исследовании ГО "Институт социологии гражданского общества", сообщает "112.юа".

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Опрос проводился по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США) в период с 18 по 22 июня 2021 года.

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 2

Отметим, что 58,5% респондентов внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука в течение нескольких последних недель.

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 3

32,6% опрошенных украинцев уверены, что решение суда насчет политика несправедливо, а мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. Более того — 31,2% считают, что Медведчука должны были отпустить в зале суда.

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 4

Интересно, что вместе с этим 52,8% респондентов уверены: судебный процесс будет затянутым и реального решения не получит. Значительная часть опрошенных, 31,7%, считают, что, по итогу, судьи вынесут Виктору Медведчуку оправдательный приговор.

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 5

55,6% украинцев уверены, что народный депутат невиновен и должен быть оправдан, а также восстановлен во всех правах. При этом 65,8% респондентов считают, что все эти события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 6

Суд над Медведчуком более 60% украинцев считают манипуляцией власти — опрос - фото 7

В опросе, проведенном ГО "Институт социологии гражданского общества", взяли участие 3000 респондентов возрастом от 18 лет. Телефонные интервью с использованием компьютера брали у жителей всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Ошибка репрезентативности социсследования не превышает 2,8%.


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Источник: https://112ua.tv/politika/bolee-60-ukraincev-schitayut-chto-presledovanie-medvedchuka-eto-popytka-vlasti-otvlech-vnimanie-ot-realnyh-problem-opros-582029.html
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