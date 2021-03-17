В Раде загорелся пульт голосования (ВИДЕО)



















Стало известно, что сегодня в зале заседания парламента загорелся пульт голосования. Инцидент произошел в ходе рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы, сообщает "РБК-Украина".

В Раде загорелся пульт голосования - фото: t.me/oleksiihoncharenko

По данным издания, возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В парламенте был объявлен перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение. По состоянию на 13:21 народные избранники вернулись к заседанию.

Напомним, что в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Нардепы преимущественно реагируют на такие новинки положительно. Нардеп Виктория Кинзбурская написала в своем Telegram-канале: "Не прошло и двух лет, как в Раде включили сенсорную кнопку для голосования. Теперь при голосовании будут задействованы обе руки. Конец эпохи кнопкодавства".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что приближаются внеочередные выборы — так называемый "отбор" народных депутатов в Верховную Раду. На фоне этого происходит много изменений в политике. Так, о снятии своей кандидатуры в 87 округе заявила кандидат от политсилы "Европейская солидарность" Маруся Звиробий-Билэнька. Причина довольно проста — объединение проукраинских сил, чтобы не позволить представителям других партий возглавить представительство Прикарпатья в ВР. Маруся Зверобой высказалась в поддержку представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, ведь "государственные интересы выше партийных и личных".





































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