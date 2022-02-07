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В Раде рассказали, как хотят полностью реформировать срочную службу в армии

В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В парламенте намерены раз и навсегда отойти от советской системы срочной службы в армии. Именно поэтому Верховная Рада будет инициировать проведения полного реформирования срочной службы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич.

В Раде рассказали, как хотят полностью реформировать срочную службу в армии

ВСУ. Фото из открытых источников

Парламентарий рассказал, что на сегодняшний день украинская армия стоит на трех фундаментах. Первым есть профессиональные военные, которые получают за свою службу в армии финансовое вознаграждение. Второй фундамент – люди, подписавшие контракт с ВСУ. Они служат от 6 месяцев до нескольких лет, выполняя поставленные задачи. Третий фундамент – это срочники, то есть молодые люди, которых призывают на воинскую службу согласно того, как это прописано в законодательстве Украины.

Александр Завитневич отметил, 8 лет Украина находится в состоянии войны. Угроза со стороны РФ только нарастает, и наша страна нуждается не только в современном оружии, но и профессионалах, которые с оружием в руках будут готовы к выполнению самых сложных боевых задач. При этом они будут хорошо финансово мотивированы и будут понимать, зачем и почему оказались в рядах ВСУ.

Нардеп отметил, правительство среагировало очень оперативно и после подписания президентом Зеленским указа принялось разрабатывать законопроект, который отменит в Украине срочную службу в армии, сделав украинское войско полностью профессиональным. По тем данным, что есть, срочная военная служба в Украине будет отменена с 1 января 2024 года.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rade-obyasnili-neobhodimost-reformy-srochnoy-1644221201.html
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