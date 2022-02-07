В Раде рассказали, как хотят полностью реформировать срочную службу в армии

В парламенте намерены раз и навсегда отойти от советской системы срочной службы в армии. Именно поэтому Верховная Рада будет инициировать проведения полного реформирования срочной службы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич.

ВСУ. Фото из открытых источников

Парламентарий рассказал, что на сегодняшний день украинская армия стоит на трех фундаментах. Первым есть профессиональные военные, которые получают за свою службу в армии финансовое вознаграждение. Второй фундамент – люди, подписавшие контракт с ВСУ. Они служат от 6 месяцев до нескольких лет, выполняя поставленные задачи. Третий фундамент – это срочники, то есть молодые люди, которых призывают на воинскую службу согласно того, как это прописано в законодательстве Украины.

Александр Завитневич отметил, 8 лет Украина находится в состоянии войны. Угроза со стороны РФ только нарастает, и наша страна нуждается не только в современном оружии, но и профессионалах, которые с оружием в руках будут готовы к выполнению самых сложных боевых задач. При этом они будут хорошо финансово мотивированы и будут понимать, зачем и почему оказались в рядах ВСУ.

Нардеп отметил, правительство среагировало очень оперативно и после подписания президентом Зеленским указа принялось разрабатывать законопроект, который отменит в Украине срочную службу в армии, сделав украинское войско полностью профессиональным. По тем данным, что есть, срочная военная служба в Украине будет отменена с 1 января 2024 года.

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