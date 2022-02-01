Разумков объяснил, почему указ президента о повышении зарплаты военным – только популизм

Экс-председатель Верховной Рады, а ныне внефракционный депутат Дмитрий Разумков достаточно эмоционально высказался по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Верховной Рады, во время которого он анонсировал рост заработной планы военнослужащих. Как сообщает портал "Комментарии", своим мнением Разумков поделился во время общения со СМИ в кулуарах парламента.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

По мнению Дмитрия Разумкова, президент Украины занимается не своими полномочиями. Он не может на уровне указов увеличивать заработные платы любому, в том числе военнослужащим. Потому, отметил Дмитрий Разумков, то, что заявил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский, – чистой воды популизм и об этом нужно людям говорить.

Разумков добавил, хорошая инициатива президента, но она должна выходить не как указ, а как законопроект, попавший в Верховную Раду.

"Верховная Рада точно его поддержит и будет также искать, возможно, даже дополнительные ресурсы для того, чтобы это было не минимум три минимальных заработных плат, а может и больше, если поискать. Если правильно перераспределить госфинансирование, то нет сомнений, что можно найти больше для денежного обеспечения военных. Мы живем сегодня в режиме картинки, а не в режиме настоящих действий, и президент одну правильную вещь сказал, он сказал о том, что не нужно обращать внимание сегодня на свои рейтинги, а заниматься и уделить максимум внимания государству. В первую очередь, нужно было начать с себя, ведь он в этом плане — точно лидер по пиару", – отметил Дмитрий Разумков.

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