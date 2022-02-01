Разумков объяснил, почему указ президента о повышении зарплаты военным – только популизм

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Кравцев Сергей
Экс-председатель Верховной Рады, а ныне внефракционный депутат Дмитрий Разумков достаточно эмоционально высказался по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Верховной Рады, во время которого он анонсировал рост заработной планы военнослужащих. Как сообщает портал "Комментарии", своим мнением Разумков поделился во время общения со СМИ в кулуарах парламента.
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
По мнению Дмитрия Разумкова, президент Украины занимается не своими полномочиями. Он не может на уровне указов увеличивать заработные платы любому, в том числе военнослужащим. Потому, отметил Дмитрий Разумков, то, что заявил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский, – чистой воды популизм и об этом нужно людям говорить.
Разумков добавил, хорошая инициатива президента, но она должна выходить не как указ, а как законопроект, попавший в Верховную Раду.
Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский подписал указ о росте численности армии Украины.
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