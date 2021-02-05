В Раде перепалка нардепов переросла в драку (ВИДЕО)

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины стычка депутатов в ходе обсуждения блокировки ряда телеканалов перешла в драку. Видеофрагмент уже появился в Сети.

ВРУ. Фото из открытых источников

Как можно увидеть в видеоролике, конфликт случился у трибуны, где народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский призвал парламентариев запретить журналистам закрытых телеканалов работать в парламенте.

"Рашизм не должен проходить на третий этаж парламента", — заявил Лозинский.

После этого несколько депутатов, в частности представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, двинулись к трибуне. Но нардепы были заблокированы сторонниками Лозинского и не смогли прорваться к выступающему. Однако в ходе выступления представителя "Голоса", просто у трибуны, нардепы пустили в ход кулаки, что запечатлела прямая трансляция заседания Рады.

Отметим, что выступление Лозинского было довольно эмоциональным, и собрало под трибуной много его коллег. Нардеп "Голоса" заявил, что "вонь в зале заседаний" была из-за того, что "подгорало у депутатов – бывших регионалов" из-за решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке ряда телеканалов.

Напомним, скандал вокруг блокировки каналов Тараса Козака, которого считают соратником лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, не утихает. Так, решение президента Украины Владимира Зеленского оспаривают в Верховном суде. Вчера было обжаловано президентский указ, который и предполагает санкции к телеканалам.

Ранее в Сети стал звездой одесский депутат, который ошарашил всех речью во время заседания мэрии и попал на видео. Депутат прямо во время заседания мэрии в Одессе высказался о том, как можно что-то украсть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!