В Раде перепалка нардепов переросла в драку (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Во время
сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины стычка депутатов в ходе
обсуждения блокировки ряда телеканалов перешла в драку. Видеофрагмент уже появился
в Сети.
ВРУ. Фото из открытых источников
Как можно увидеть
в видеоролике, конфликт случился у трибуны, где народный депутат от партии
"Голос" Роман Лозинский призвал парламентариев запретить журналистам закрытых
телеканалов работать в парламенте.
"Рашизм не должен
проходить на третий этаж парламента", — заявил Лозинский.
После этого несколько
депутатов, в частности представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Илья Кива, двинулись к трибуне. Но нардепы были заблокированы сторонниками
Лозинского и не смогли прорваться к выступающему. Однако в ходе выступления представителя
"Голоса", просто у трибуны, нардепы пустили в ход кулаки, что запечатлела прямая
трансляция заседания Рады.
Отметим, что выступление Лозинского было довольно эмоциональным, и собрало под трибуной много его коллег. Нардеп "Голоса" заявил, что "вонь в зале заседаний" была из-за того, что "подгорало у депутатов – бывших регионалов" из-за решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке ряда телеканалов.
Напомним, скандал
вокруг блокировки каналов Тараса Козака, которого считают соратником лидера
ОПЗЖ Виктора Медведчука, не утихает. Так, решение президента Украины Владимира
Зеленского оспаривают в Верховном суде. Вчера было обжаловано президентский указ,
который и предполагает санкции к телеканалам.
Ранее в Сети стал
звездой одесский
депутат, который ошарашил всех речью во время заседания мэрии и попал на
видео. Депутат прямо во время заседания мэрии в Одессе высказался о том, как
можно что-то украсть.
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