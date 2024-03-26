В Раде новая инициатива: кого предлагают наказывать тюрьмой пожизненно

В "Слуге народа" загорелись идеей наказывать пожизненным лишением свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований. Авторами соответствующего законопроекта выступают Галина Третьякова и Марьяна Безуглая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", анализируя законопроект 11104 о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Отмечается, что за присвоение государственных функций человек может загреметь за решетку на срок – 15 лет или же и вовсе получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В частности, речь идет о представлении Украины в условиях войны на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, других форм общения без предоставления полномочий и согласований.

Как указывают автора, этот законопроект является составной частью законопроекта "О специальных миссиях Украины" 11103, который разработан с целью защиты интересов Украины, путем консолидации и единства представителей Украины в вопросах внешней деятельности, и должен рассматриваться одновременно с ним.

"Наши друзья и международные партнеры с первых дней военного положения осуждают военные действия РФ и оказывают беспрецедентную поддержку народу Украины. Однако, несмотря на такую сплоченность и совместное противодействие агрессии РФ, имеют место случаи совершения позорными "гражданами Украины" действий направленных привилегий за счет государственных интересов, путём присвоения государственных функций", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины, похоже, пребывает в кризисе, хоть руководство т.н. монобольшинства (фракция "Слуга народа") это отрицает. Между тем, важнейший для страны законопроект о мобилизации парламент принять не может, месяц как рассматривая правки для его вынесения в зал заседаний ко второму чтению. Действительно ли украинский парламент лихорадит? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



