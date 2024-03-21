Действительно ли Раду лихорадит: какой толк от нардепов во время войны

Верховная Рада Украины, похоже, пребывает в кризисе, хоть руководство т.н. монобольшинства (фракция "Слуга народа") это отрицает. Между тем, важнейший для страны законопроект о мобилизации парламент принять не может, месяц как рассматривая правки для его вынесения в зал заседаний ко второму чтению. Действительно ли украинский парламент лихорадит? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Толку от нардепов никакого

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Наша Верховная Рада не прибывает в кризисе. Она попросту отчетливо, наглядно демонстрирует свою никчемность, полную ненужность во время войны. Она самостоятельно не принимает никаких, в том числе – очень важных – решений. Не способна вырабатывать свои подходы и видения. Хоть, согласно Конституции Украины, именно на ВР возложена функция выработки международной, оборонной, прочих стратегий".

Парламент нынешнего созыва, продолжает эксперт, не представляет интереса даже для Офиса президента, который фактически является Ставкой верховного главнокомандующего.

"То есть, даже как ширма такая Рада не интересна, чтоб за ее решениями спрятаться от политической ответственности", – акцентирует Александр Кочетков.

По его мнению, нужно распустить, отправить на каникулы нардепов на период военного положения. Потому что толку от них никакого, считает аналитик. Не то чтобы мы так сэкономили много средств, но ситуация принятия решений станет прозрачнее и быстрее, отмечает он.

"А так – ВР не демонстрирует реальной деятельности. Лоббизм, которым депутаты, как правило, живут, прекратился. И парламентарии не знают, куда себя приложить, – поясняет Александр Кочетков. – Если говорить о кризисе, то он происходит не в ВР, а в ОП, который давно стал центром принятия решений. Именно там сейчас кризис идей и решений".

Даже "новые лица" поднабрались опыта

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко обращает внимание, что информация на некоторых телеграмм-каналах касательно Рады появляется противоречивая. И делать выводы, исходя из оценочных суждений тех или иных нардепов не стоит, считает он.

"Вряд ли можно говорить, что парламент лихорадит. Возможно, идут некие внутренние торги, некоторые нардепы хотят ездить в командировки за границу. Где-то есть просто усталость, поиск лучших позиций для себя лично", – поясняет эксперт.

Нет сомнений, продолжает он, что на пятом году пребывания в Раде даже "новые лица" поднабрались опыта, наглости. Кто-то – самостоятельности.

"Как будет ситуация развиваться дальше – никто не может сказать. Но Рада работает, в режиме, который кому-то кажется медленным, кому-то порой слишком быстрым. Однако факт в том, что работа идет", – констатирует Сергей Войченко.

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