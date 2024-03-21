Действительно ли Раду лихорадит: какой толк от нардепов во время войны

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Кравцев Сергей
Верховная Рада Украины, похоже, пребывает в кризисе, хоть руководство т.н. монобольшинства (фракция "Слуга народа") это отрицает. Между тем, важнейший для страны законопроект о мобилизации парламент принять не может, месяц как рассматривая правки для его вынесения в зал заседаний ко второму чтению. Действительно ли украинский парламент лихорадит? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:
Парламент нынешнего созыва, продолжает эксперт, не представляет интереса даже для Офиса президента, который фактически является Ставкой верховного главнокомандующего.
По его мнению, нужно распустить, отправить на каникулы нардепов на период военного положения. Потому что толку от них никакого, считает аналитик. Не то чтобы мы так сэкономили много средств, но ситуация принятия решений станет прозрачнее и быстрее, отмечает он.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко обращает внимание, что информация на некоторых телеграмм-каналах касательно Рады появляется противоречивая. И делать выводы, исходя из оценочных суждений тех или иных нардепов не стоит, считает он.
Нет сомнений, продолжает он, что на пятом году пребывания в Раде даже "новые лица" поднабрались опыта, наглости. Кто-то – самостоятельности.
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