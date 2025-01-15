В Раде грозятся больше не голосовать за продление мобилизации: какое есть требование

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 15 января проголосовал за продление мобилизации в Украине, но предупреждает, что это было в последний раз. Как передает портал "Комментарии", нардеп увязал свою позицию с продвижением закона о демобилизации и заявлениями ряда коллег о том, что ждать ее не стоит. Если подвижек с демобилизацией за три месяца не будет, Гончаренко грозится не отдавать свой голос.

Гончаренко требует подготовить закон о демобилизации, иначе отказывается голосовать за продление мобилизации. Фото: Telegram / Алексей Гончаренко

"Нардеп Вениславский заявил, что не может быть демобилизации во время войны и пока не будут освобождены наши территории. Что это манипуляция? Почему не может быть срока службы? Почему служба должна быть бесконечной?", — написал он.

Нардеп заявил, что власть полностью дискредитировала всеобщую мобилизацию, превратив ее в бусификацию - "главное слово в прошлом году". По его мнению, нужно расформировать ТЦК и сформировать нормальные рекрутинговые центры.

"Вы наплевали на мотивацию людей. Вы отказываетесь установить срок службы. Хватит издеваться над людьми. Поэтому хочу сказать: я последний раз голосую за продолжение мобилизации без демобилизации. Хватит уже", — заключил Гончаренко.

Как писали "Комментарии", 15 января Рада продлила в Украине военное положение и мобилизацию на 90 дней (до 9 мая, ранее они действовали до 7 февраля). За соответствующее решение 15 января проголосовала Верховная Рада (за — соответственно 315 и 310 нардепов).

"Комментарии" отмечали, что в Минобороны Украины должны были подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о демобилизации до 18 декабря 2024 года. Гончаренко сообщал, что в декабре министерство обратилось с просьбой к Раде отсрочить подготовку законопроекта до 18 марта 2025 года.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк 10 января во время часа вопросов к правительству в ВР доложил, что закон о демобилизации в Минобороны Украины уже подготовили. Однако теперь нужно продумать механизм ротаций в силах обороны, чтобы безболезненно заменить тех военных, которые покинут ряды ВСУ. На это ведомству требуется еще три месяца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация. Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы. Часть народных депутатов и сотрудники ТЦК согласны с ним.