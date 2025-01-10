В Минобороны заявили, что закон о демобилизации готов, но есть нюанс

Закон о демобилизации в Минобороны Украины уже подготовили. Однако теперь нужно продумать механизм ротаций в силах обороны, чтобы безболезненно заменить тех военных, которые покинут ряды ВСУ. На это ведомству требуется еще три месяца, передает 10 января портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию нардепа Алексея Гончаренко из Верховной Рады.

В Минобороны нарабатывают "механизмы ротации", поэтому закон о демобилизации пока не подают в Раду. Фото: Минобороны Украины

Депутаты на этой неделе вызвали в Раду Дениса Шмыгаля, чтобы понять, в каком состоянии находится законопроект о демобилизациии. Вместо Шмыгаля ответ на этот вопрос первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в ВР.

"Закон наработан, уже готов к его передаче в Верховную Раду через Кабинет министров Украины. Однако для того, чтобы этот закон был передан, нами сегодня нарабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять, каким образом мы сможем заменить то большое количество людей, которые подпадают под демобилизацию", — сказал он.

По словам Гаврилюка, "если честно говорить", то Минобороны нужно для еще три месяца, чтобы доработать и подать документ в парламент.

Как писал портал "Комментарии", в Минобороны Украины должны были подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о демобилизации до 18 декабря 2024 года. Гончаренко отмечал, что в декабре министерство обратилось с просьбой к Раде отсрочить подготовку законопроекта до 18 марта 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Украины и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в ближайшей перспективе законопроект о демобилизации вряд ли появится. В то же время, ключевой альтернативой для уменьшения нагрузки на военных остается ротация. По словам Вениславского, вопрос ротации обсуждается на закрытых заседаниях оборонного комитета с участием начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представителей Министерства обороны. О возможности принятия закона о демобилизации Вениславский подчеркнул, что по состоянию на данный момент нет оснований ожидать появления закона, предусматривающего массовое увольнение военнослужащих со службы. Часть народных депутатов и сотрудники ТЦК согласны с Вениславским.



