В Раде готовят назначение нескольких министров

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Елизавета Черных
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о кадровых вопросах, которые будут рассматривать в Верховной раде на следующей неделе. Речь идет о назначении министра образования и науки и министра энергетики.
ФОТО: Из открытых источников
Парламентарий также напомнила, что недавно народными депутатами был принят закон, который существенно сузил полномочия исполняющих обязанности министров, поэтому Кравчук отметила важность назначения министров.
По словам замглавы фракции, исполняющие обязанности министров двух ведомств, по видимому, будут претендовать на эти должности, однако лишь на заседании фракции будет известно, рассматриваются ли другие кандидаты.
Заместитель главы комитета по организации госвласти Александр Качура также прокомментировал назначение министров. Он отметил, что в парламенте могут назначить на должность главы Минобразования именно Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности.
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