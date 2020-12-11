В Раде готовят назначение нескольких министров

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о кадровых вопросах, которые будут рассматривать в Верховной раде на следующей неделе. Речь идет о назначении министра образования и науки и министра энергетики.

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"Мы в начале следующей недели будем рассматривать на фракции, в том числе кадровые вопросы. Может быть даже несколько заседаний фракции, потому что насыщенная повестка дня. В первую очередь речь идет о назначении полноценных министров в те министерства, где есть исполняющие обязанности", — отметила Евгения Крачук.

Парламентарий также напомнила, что недавно народными депутатами был принят закон, который существенно сузил полномочия исполняющих обязанности министров, поэтому Кравчук отметила важность назначения министров.

По словам замглавы фракции, исполняющие обязанности министров двух ведомств, по видимому, будут претендовать на эти должности, однако лишь на заседании фракции будет известно, рассматриваются ли другие кандидаты.

Заместитель главы комитета по организации госвласти Александр Качура также прокомментировал назначение министров. Он отметил, что в парламенте могут назначить на должность главы Минобразования именно Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности.

"Речь идет, например, о вероятном назначении министра образования. Временно исполняющий обязанности Шкарлет возможно будет назначен министром, потому что он уже больше доверия получил от депутатов за время своей деятельности, возможно его будут назначать", — сообщил народный депутат.

Ранее издание Комментарии сообщало, будут ли перевыборы парламента в 2021 году.

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