В Раде еще минус три нардепа: кто устал быть слугой народа

Как передает портал "Комментарии", украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины — Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина").

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

За постановление о досрочном сложении полномочий Данилова проголосовал 291 народный депутат Украины. Он написал заявление, в котором было сказано, что выходит из фракции "Батькивщина" (а это уже основание для лишения его мандата, поскольку он избирался по списку партии "Батькивщина") и составляет депутатские полномочия. Теперь в парламент вместо него зайдет депутат, который был в списке партии следующим.

За досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова, который входил в группу "Возрождение Украины", образовавшуюся после запрета партии и соответственно фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", и в ней были в большинстве именно депутаты этой фракции, проголосовало 283 народных депутата. Ефимов был сопредседателем этой группы.

Он избирался в парламент в округе №48 в Донецкой области. В таких случаях должны быть проведены выборы в округе, а это во время войны невозможно. Поэтому в парламенте минус один мандат. Ефимов сам написал заявление о сложении депутатских полномочий, не указывая причину этого шага.

Также Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Шпенова. "За" это решение проголосовало 289 народных депутатов. Он избирался в округе №37 Днепропетровской области. В парламенте был внефракционным. Сам написал заявление о сложении полномочий, не указав причину. Соответственно из-за невозможности проведения выборов, — это еще минус один мандат.

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