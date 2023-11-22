Рада поддержала закон об английском языке в Украине: для кого теперь станет обязательным

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Кравцев Сергей
Парламент поддержала законопроект о применении английского языка в Украине, который обязывает владеть английским языком определенных госслужащих, а также работников экстренной помощи и ряда других сфер. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Рада поддержала закон об английском языке в Украине
22 ноября парламент 278 голосами "за" поддержал проект закона №9432 о применении английского языка в Украине.
Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.
Напомним, 28 июня 2023 года президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде сделать владение английским языком обязательным требованием при занятии государственных должностей и для ряда сфер.
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Ігор
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Потрібен ще один закон про сприяння державою безкоштовному вивченню англійської.