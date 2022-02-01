В Раде будут выяснять обстоятельства оккупации Крыма: что говорят эксперты

Верховная Рада 229 голосами "за" проголосовала 1 февраля за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим аннексию украинского Крыма россиянами в 2014 году.

Оккупация Крыма. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное решение, а также – почему оно принято именно сейчас.

Можно особо ничего не расследовать – и просто взять показания тех же Турчинова, Порошенко, данные под присягой. И, исходя из них, сделать выводы для ВСК

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов уверен, что подобные вещи, спустя почти восемь лет после собственно аннексии, вряд ли имеют целью разобраться, кто виноват в происшедшем.

"Ситуация предельно ясна. Куда важнее для действующей власти – продолжать заниматься политической травлей окружения Порошенко. Того же Турчинова, в бытность которого и.о. президента аннексия и произошла", – поясняет Кирилл Молчанов.

Он напоминает, что есть знаменитая стенограмма СНБО от 28 февраля 2014 года, куда выносился вопрос по военной операции по деблокаде Крыма.

"Там всё предельно ясно, так что особо нечего расследовать. Когда был суд касательно госизмены Януковича, который был признан госизменником в том числе в ракурсе сдачи Крыма, все прочие товарищи – Турчинов, Парубий иже с ними – там выступали. И кто, какие приказы отдавал – понятно. Как и то, к чему это привело. Так что можно особо ничего не расследовать – и просто взять показания тех же Турчинова, Порошенко, данные под присягой. И, исходя из них, сделать выводы для ВСК", – считает Кирилл Молчанов.

Даже если ВСК получит какие-то неожиданные результаты в своем расследовании, это в нынешней ситуации ни к чему не приведет

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко оценивает создание такой комиссии положительно. Но подчеркивает, что ее следовало создавать еще в 2019 году, после обновления Рады.

"Ее появление сразу после выборов позволило бы ответить на вопросы, которые волновали общество. Кто причастен, что Украина потеряла Крым? Кто бездействовал, а кто и содействовал оккупантам? Но проект постановления о создании такой ВСК был подан лишь в январе 2021-го. И более года ушло до того, как появилась данная ВСК", – отмечает эксперт.

По его словам, почему события, повлекшие аннексию Крыма в 2014 году, не расследовали при президентстве Порошенко – понятно.

"После избрания президентом, Порошенко фактически заблокировал расследование обстоятельств оккупации Крыма. Ведь соратники пятого президента, которые были в высшем руководстве государства, причастны к тем событиям. Тут всё ясно. А вот почему это ранее не делали "слуги" – абсолютно не понятно. Ну, а создание такой ВСК сегодня можно оценивать как дополнительное давление на команду Порошенко. По крайне мере, именно так это будет преподносить и сам Порошенко, и его окружение. Мол, всё это просто пиар нынешней власти и политическое преследование оппозиции. Хоть, как по мне, общество должно получить ответы, – подчеркивает Михаил Дяденко. – Беда еще и в том, что если даже ВСК получит какие-то неожиданные результаты в своем расследовании, это в нынешней ситуации ни к чему не приведет. Правоохранительная система у нас в стадии полураспада, прокуратура работает крайне неэффективно. И надеяться, что кто-то из украинских политиков и чиновников понесет реальную ответственность за то, что РФ позволили захватить Крым, не приходится".

Ранее на портале "Комментарии" — президент сделал заявление о Крыме и Донбассе: что известно

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!