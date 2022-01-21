Президент сделал заявление о Крыме и Донбассе: что известно

Президент рассказал о своем видении ситуации с РФ, фото из открытых источников

Президент Украины дал интервью The Washington Post 19 января. В своем разговоре он выразил свое видение, вернет ли Россия аннексированный Крым и оккупированный Донбасс Украине.



На вопрос о сопротивлении украинцев российским войскам Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый украинец будет бороться за защиту своей земли. Также он добавил, что многие русскоязычные украинцы поддерживают Украину.

"Если мы собираемся защитить себя от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И если это будет война, все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; пострадает Россия; европейские страны, прилегающих к Украине пострадают, а на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить свою территорию", — подчеркнул президент.

Что касается возможного вторжения, президент отметил, что, скорее всего, Россия будет стремиться захватить территории, где есть русскоязычное население, а для оправдания своих действий будет использовать лозунг о защите русскоязычных. Поэтому под ударом могут оказаться крупные города, например Харьков. С другой стороны, в нем проживает более миллиона граждан, поэтому это не будет простая операция – это будет начало полномасштабной войны.

Зеленский сообщил, что Россия может согласиться отдать территории Донбасса только если Украина не будет претендовать вернуть Крымский полуостров назад. Однако украинское правительство и мир не забудет про Крым.



Политик подчеркнул, что Путин ошибается, если считает, что большинство украинцев поддерживают России и его политику, а потому никакое навязанное и подконтрольное России правительство народ не примет.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты высказали свое мнение о необходимости прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Большинство гостей студии все-таки склоняются к мнению, что разговаривать с Путиным нужно.

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