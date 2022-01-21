Президент сделал заявление о Крыме и Донбассе: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Президент рассказал о своем видении ситуации с РФ, фото из открытых источников
Президент Украины дал интервью The Washington Post 19 января. В своем разговоре он выразил свое видение, вернет ли Россия аннексированный Крым и оккупированный Донбасс Украине.
Что касается возможного вторжения, президент отметил, что, скорее всего, Россия будет стремиться захватить территории, где есть русскоязычное население, а для оправдания своих действий будет использовать лозунг о защите русскоязычных. Поэтому под ударом могут оказаться крупные города, например Харьков. С другой стороны, в нем проживает более миллиона граждан, поэтому это не будет простая операция – это будет начало полномасштабной войны.
Зеленский сообщил, что Россия может согласиться отдать территории Донбасса только если Украина не будет претендовать вернуть Крымский полуостров назад. Однако украинское правительство и мир не забудет про Крым.
Политик подчеркнул, что Путин ошибается, если считает, что большинство украинцев поддерживают России и его политику, а потому никакое навязанное и подконтрольное России правительство народ не примет.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты высказали свое мнение о необходимости прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Большинство гостей студии все-таки склоняются к мнению, что разговаривать с Путиным нужно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости