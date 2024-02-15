В оборонном комитете сказали, как быстро рассмотрят поправки в законопроект о мобилизации

Народные депутаты имеют право вносить правки в законопроект о мобилизации до конца дня 21 февраля, поэтому 22 февраля оборонный комитет приступит к их рассмотрению, говорит Вениславский. Политик прогнозирует, что правок будет очень много, поэтому, скорее всего, их будут рассматривать в течение трех дней.

Федор Вениславский

"Точно мы его вряд ли успеем рассмотреть. Скажем так, очень мала вероятность, что мы успеем рассмотреть в феврале", – сказал Вениславский.

Народный депутат рассказал, что нужно доработать законопроект, после этого провести заседание комитета и проголосовать за каждое законодательное предложение.

"Маловероятно. Я не исключаю, но очень маловероятно. Комитет будет рассматривать, как только истечет срок подачи этих законодательных предложений, правок. Дальше комитет в режиме будет прорабатывать, дальше будет заседание комитета. Когда оно будет — пока не могу сказать", — отметил Вениславский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации нардепа Алексея Гончаренко, в этом месяце законопроект о мобилизации во втором чтении не будет рассматриваться в Верховной Раде.

О том, что оборонному комитету из-за большого количества правок в законопроект о мобилизации понадобится время, чтобы их рассмотреть , заявил также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что как только комитет будет готов, то законопроект внесут на рассмотрение ВР, но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект.

Также "Комментарии" рассказывали, что народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине может быть принят в начале марта, а начнет действовать с апреля 2024 года. Таким образом, народный депутат ожидает, что законопроект об усилении мобилизации будет во второй раз проголосован в Верховной Раде до конца февраля, а подписанный президентом Украины будет уже в марте.





