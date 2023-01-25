На фоне скандала: В Минобороны снова взялись за реформу питания

В основе нового подхода к питанию военных в Украине, будет распространен в НАТО подход к полноценному разностороннему и разнокалорийному меню, пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение в Facebook Министра обороны Алексея Резникова.



Резников анонсировал реформу питания в ВСУ

В планах разработать веганское, халяльное, кошерное и постное меню. Резников озвучил обязательство ввести меню в течение 4-5 месяцев. Эту задачу определили как приоритетную. Для этого необходимо создать рабочую группу, которая отработает вопрос от процедур внедрения к содержанию меню. Вызовом Резников называет то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ: есть моряки, десантники, авиация со своими особенностями, также различия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации.

Отдельно идет речь и о том, что совместно с комитетами Минобороны найдет формат, который будет обеспечивать безопасность поставщиков и сделает закупки более прозрачными, а бюджетные средства более доступными для общественного контроля.

" Находясь на публичной службе, я всегда с уважением относился к разным формам парламентского контроля. Считаю это признаком, что Украина – цивилизованное государство и движется в верном направлении. Именно поэтому два дня подряд я посвятил встречам с народными избранниками, несмотря на безумный ритм контактов после Рамштайна. Потому что это важно ", — говорит Министр.

По словам Резникова, он принял участие в заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, общался с членами парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

" Я ответил на все вопросы и ознакомил народных депутатов с документами. Чтобы наши парламентарии имели объективную картину и могли сформировать свое видение проблематики, которая важна для общества. В частности, все могли убедиться, что яиц по 17 грн. за штуку в контрактах Минобороны не существует ", – объясняет чиновник.

Говорит, что объяснил депутатам специфику закупки услуг питания Министерством обороны. В частности, рассказал об опыте и сложностях, с которыми сейчас сталкиваются, работая по системе каталога.

Первым вызовом в сфере обеспечения питания ВСУ была ликвидация монополии. Эта задача решена, несмотря на сопротивление. Новой задачей является создание правил, призванных исключить возможность заговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начпродами воинских частей.

" Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход ", — высказывает свое видение ситуации Резников.

Вызовом, уверяет, есть то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет.

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