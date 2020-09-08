Уход Тимошенко из большой политики: слухи или решение после коронавируса

Ряд независимых источников сообщает о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая тяжело переносила коронавирус, но сейчас идет на поправку, намерена уйти из большой политики. Эксперты прокомментировали эти слухи, а также предположили, куда может уйти Тимошенко и что будет после этого с "Батькивщиной".





Психотип Тимошенко

Политтехнолог, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко сомневается, что Тимошенко уйдет из большой политики.

"Нынешнее ее отсутствие связано с болезнью (как известно, лидер "Батькивщины" переболела ковидом) и восстановлением после нее, – отмечает эксперт. – К тому же, сейчас происходит очень сложный для любой партии момент - формирование списков по регионам к местным выборам. Это организационно всегда не просто. Считаю, что очередную активность Тимошенко мы увидим после 15-го числа".

Екатерина Одарченко отмечает, что с 15 по 24 сентября пройдет представление команд "Батькивщины" в регионах. После чего последует активный тур лидера для поддержки этих кандидатов в ключевых регионах.

"Мне кажется, что по психотипу Тимошенко - не тот человек, который так просто уйдет с политической арены", – резюмирует политтехнолог.

Личный рейтинг Тимошенко

"Сложно комментировать информацию о возможном уходе из политики Юлии Тимошенко, поскольку после того, как в СМИ появилась информация о ее болезни, она ограничила свое общение с публикой, – говорит преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук. – Обращает на себя внимание то, что информация об "уходе из политики" – не официальная. Официально пока что Тимошенко лишь обратилась к гражданам по поводу преодоления болезни".

Политолог не исключает, что информация о якобы уходе Тимошенко из большой политики может быть банальной "уткой", запущенной как ее недоброжелателями, так и ее окружением.

"Целью недоброжелателей может быть деморализация "Батькивщины" перед выборами, чтобы внести хаос в партийные ряды. Ведь именно личный рейтинг Тимошенко - основа долголетия ее партии в политике. В то же время, подобная информация может принести и позитивное влияние на кампанию "Батькивщины", максимально мобилизовав избирателя, который будет чувствовать необходимость "убедить Тимошенко остаться". Думаю, эта история не получит развития до выборов. Ну, а после выборов многое будет зависеть от их итогов", – отмечает Петр Олещук.

Кому это выгодно

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, ворвавшаяся в информационное пространство новость о том, что Юлия Тимошенко собирается объявить о своем уходе из политики, стала интересной как ее сторонникам, так и злопыхателям.

"Очевидно, что никакого ухода Юлии Тимошенко не будет, – говорит эксперт. – В конце концов, она много лет остается в топе украинской политики. А посему интересно, откуда выплыла эта информация и зачем".

Юрий Подорожний не исключает, что информацию придумали политтехнологи, которые работают с лидером "Батькивщини".

"Еще недавно страна обговаривала, как она болела коронавирусом. И, скорее всего, для подогрева информационного поля запустили и эту информацию, которую сейчас активно обговаривают не только в СМИ, но и на кухнях, - отмечает политтехнолог. – А пиара, как говорится, много не бывает. Особенно, если скоро местные выборы".





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