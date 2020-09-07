kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10092.58

ETH/USD

339.35

LTC/USD

47.38

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Стало известно, в каких условиях отходит от коронавируса Тимошенко (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, в каких условиях отходит от коронавируса Тимошенко (видео)

Журналисты говорят, что Тимошенко уже много лет арендует особняк в Козине в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля”.

сегодня, 16:15
Автор:

Елена Волкова

Лидер партии  "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая тяжело переносила коронавирус, сейчас идет на поправку. “Униан” рассказало, в каких условиях находится на изоляции инфицированная нардеп.

Стало известно, в каких условиях отходит от коронавируса Тимошенко (видео)

Журналисты говорят, что Тимошенко уже много лет арендует особняк в Козине в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля”. По документам дом с личным пляжем и садом принадлежит кузине Юлии Владимировны. Журналисты говорят, что дом политика утопает в петуниях, рядом - фонтан и озеро. Тем временем дочь Тимошенко Евгения, которая вместе с мужем также лечится от коронавируса, проживает в коттедже в стиле шале среди сосен с выходом на оживленную трассу.

Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко дала первый комментарий после того, как заразилась коронавирусом. Соответствующий пост народный депутат написала на своей странице в "Фейсбуке". 

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют чувство реальности. Но об этом поговорим чуточку позже. А сегодня наконец-то удалось пережить кризисное состояние, хотя до полного выздоровления еще далеко. Зато есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни. Именно сегодня я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил и молился за мою жизнь. Иногда я думаю, что много чего в жизни проиграла. Сегодня я поняла, что это не так. Потому что у меня есть самое ценное - вы, люди, которые всегда рядом. Спасибо и крепко всех обнимаю. Уверена, у всех все будет хорошо", - написала Тимошенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!