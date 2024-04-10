Усилится ли наказание за уклонение от мобилизации: стало известно, как проголосовала Рада

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Кравцев Сергей
Народные избранники в первом чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение по мобилизации. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-каналах сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По информации Ярослава Железняка, законопроект #10379 поддержали 254 народных депутата.
Парламентарий пояснил, что в настоящее время одобрена правительственная версия, имеющая много достаточно жестких норм.
Следует отметить, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об усилении ответственности за военные правонарушения исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц.
Кабинет Министров 25 декабря прошлого года зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378) и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовном кодексе усиление ответственности за военные правонарушения" (№10379).
Впоследствии правительство отозвало из парламента проект закона №10378, а законодательная инициатива №10379 осталась на рассмотрении у народных депутатов.
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