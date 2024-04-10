Усилится ли наказание за уклонение от мобилизации: стало известно, как проголосовала Рада

Народные избранники в первом чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение по мобилизации. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-каналах сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По информации Ярослава Железняка, законопроект #10379 поддержали 254 народных депутата.

Парламентарий пояснил, что в настоящее время одобрена правительственная версия, имеющая много достаточно жестких норм.

"Она (Ред. – правительственная версия) испытывает много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете", — добавил Ярослав Железняк.

Следует отметить, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об усилении ответственности за военные правонарушения исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц.

Кабинет Министров 25 декабря прошлого года зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378) и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовном кодексе усиление ответственности за военные правонарушения" (№10379).

Впоследствии правительство отозвало из парламента проект закона №10378, а законодательная инициатива №10379 осталась на рассмотрении у народных депутатов.

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