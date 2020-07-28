Украинское животноводство на грани коллапса, - Медведчук

Действующая власть не видит кризиса в украинском животноводстве и целенаправленно способствует уничтожению одной из самых значимых отраслей экономики. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что развитое животноводство – важное условие продовольственной безопасности Украины, ведь без него невозможно обеспечение полноценного питания населения. Однако, отметил парламентарий, в нашей стране животноводство переживает глубочайший кризис: фактически отрасль находится на грани коллапса.

"По данным Государственной службы статистики, на 1 июня 2020 года поголовье крупного рогатого скота в Украине оценивалось в почти 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше показателя на аналогичную дату 2019-го, в том числе коров – в 1,78 млн голов (-6,3%). Как уточняется, сокращение численности крупного рогатого скота на отчетную дату зафиксировано и на сельскохозяйственных предприятиях ‒ на 8,5% (до 1,03 млн голов), и в хозяйствах населения – на 5,7% (до 2,44 млн голов). Кроме того, по данным Госстата, поголовье свиней к началу текущего месяца по сравнению с показателем годом ранее сократилось на 5,3% (до 6,07 млн голов), овец и коз ‒ на 6,3% (до 1,47 млн голов), птицы ‒ на 1,9% (до 248,79 млн голов)", – привел статистические данные Медведчук.

Кроме того, отметил народный депутат, тяжелейший кризис переживает и молочная отрасль. По его словам, в январе ‒ июне 2020 года в 7,7 раза выросли поставки сливочного масла в Украину. Что касается молока и сливок, то импорт показал прирост в 5 раз.

Виктор Медведчук привел слова аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Валентины Кропивко, которая сообщила, что вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС, преимущественно польским, связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке.

"В Евросоюзе также существует мощная поддержка указанного сегмента и стимулирование экспортной деятельности. Уменьшение цены, но незначительное (-2%) на украинскую продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром. Стоимость последнего просела на 13%", – сказала эксперт.

Как отметил Медведчук, в январе – июне 2020 года Украина продала за рубеж молочной продукции на $87,5 млн. При этом значительно уменьшился экспорт сливочного масла (на 43%), а также молока и сливок (на 36%).

Зато вырос импорт. По словам экспертов, из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции в Украине.

Политик подчеркнул, что отрасли просто необходима долговременная комплексная государственная поддержка, однако этой поддержки нет.

"Действующая власть не видит кризиса одной из самых значимых отраслей экономики и целенаправленно способствует ее уничтожению для увеличения импортозависимости Украины в важнейшем вопросе продовольственной безопасности", – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что действующая власть, демонстрирующая полную некомпетентность в решении экономических и социальных проблем, видит выход в наращивании долгов, а это – прямая дорога к банкротству Украины.

Ранее мы сообщали, что в ОПЗЖ считают, что Зеленский полностью устранился от исполнения своих обязанностей и должен уйти в отставку.





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