ОПЗЖ: "Украине необходима полная "перезагрузка" власти на выборах"

Президент Украины Владимир Зеленский “устранились от исполнения своих обязанностей, связанных с защитой украинских граждан, а также расследованием преступлений. Такое мнение высказали в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", комментируя видеопризнания соратника экс-президента Петра Порошенко, бизнесмена Давида Жвании.

В ОПЗЖ расценили слова Давида Жвании как “явку с повинной” и заявили о том, что Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Павел Климкин и другие оппозиционные политики времен евромайдана якобы подготовили и осуществили государственный переворот в Украине. В политсиле также убеждены, что протестующих использовали как массовку для захвата власти.

“Государственный переворот, массовые убийства, хищения, передача взятки европейскому чиновнику за лоббирование интересов Порошенко, обогащение президента Порошенко и его окружения на миллиарды долларов – далеко не полный перечень преступлений”, - говорится в заявлении пресс-службы.

В ОПЗЖ отметили, что в любом правовом, демократическом и независимом государстве признание политика, замешанного в столь резонансных преступлениях, стало бы поводом для немедленного, беспристрастного и всестороннего расследования, но не в Украине.

"Пленки Онищенко, Деркача, а теперь уже и признания Давида Жвании представители правоохранительных органов Украины просто не замечают. Ни генеральный прокурор Венедиктова, ни глава СБУ Баканов не сочли нужным даже прокомментировать заявления Жвании. Учитывая тот факт, что оба эти лица входят в число так называемых "100% людей Президента", можно сделать вывод: такое замалчивание является обдуманной политикой украинской власти и лично Зеленского", – убеждены в партии.

В ОПЗЖ также уверены в том, что всё это происходит “по прямой указке западных "стратегических партнеров" Украины”, которые в 2014 году якобы были заинтересованы в смене власти.

"Зеленский молчит, когда офис партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" подвергается нападениям, когда радикалы забрасывают его гранатами, взрывпакетами и файерами, когда на активистов нашей партии и других неугодных власти политических сил совершаются нападения, которые приводят к тяжелым травмам и квалифицируются как покушение на убийство", – напомнили в политсиле.

Волна насилия, продолжили в пресс-службе, спровоцированная безнаказанностью национал-радикалов и различных маргинальных элементов, получивших массовый доступ к оружию из зоны АТО, сегодня уже оборачивается террористическими актами, стрельбой на улицах и захватом заложников.

"Президент Зеленский и его окружение устранились от исполнения своих обязанностей, связанных с защитой украинских граждан, расследованием преступлений. Точно так же, как ничего не делают они и для реализации Минских соглашений, направленных на установление мира на Востоке Украины, для развития экономики, снижения жилищно-коммунальных тарифов и обеспечения социальной защиты населения", – констатировали в ОПЗЖ.

В связи с вышесказанным, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, а также его окружение добровольно ушли в отставку.

"Украине необходима полная "перезагрузка" власти на внеочередных президентских и парламентских выборах", – подытожили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее "Комментарии" сообщали, что команда президента Владимира Зеленского, которая "стала символом дилетантства и непрофессионализма", не собирается идти по единственно правильному и продуктивному пути привлечения на высшие управленческие должности украинских специалистов.

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