Украинским пограничникам разрешено использовать оружие и военную технику – Верховная Рада

Парламент расширил полномочия пограничной службы. Теперь они смогут активнее действовать против нарушителей, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Пограничники получили больше возможностей для выполнения своих обязанностей – иллюстративное фото из сети

Во время заседания 18 ноября 2021 г. депутаты внесли изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе" (ГПС), поддержав законопроект №5232. Благодаря этим изменениям пограничники получили возможность использовать некоторые меры принуждения, а также боевую технику и вооружение.

Внесены изменения в права работников ГПС относительно осмотра, который может произойти при пересечении границы. В частности, они имеют право поверхностно осматривать людей, их вещи, товары и транспорт, а также осуществлять личный подробный осмотр. При необходимости некоторые предметы разрешено изымать: вещественные доказательства или объекты, которые могут повредить жизни или здоровью.

Также разрешено применять разные меры принуждения к вероятным нарушителям. Важно то, что условия и пределы принуждения пограничники будут устанавливать самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Кроме того, они будут определять, как именно использовать меры и инструменты принуждения, которые есть в их распоряжении.

Законопроект №5232 был подготовлен еще весной 2021 г. Его принятие, вероятно, только косвенно связано с ситуацией на северной границе Украины, где возникла угроза прорыва мигрантов из Беларуси, стремящихся через Польшу попасть в Германию и ЕС.

Еще вчера 17 ноября Пограничная служба Польши отчитывалась, что остановила 501 попытку незаконного пересечения границы. Также зафиксировано несколько силовых нападений групп, в составе которых было до 500 человек. Сейчас агентство NEXTА информирует, что лагерь беженцев опустел — все перевезены в логистический центр, созданный Беларусью. В Минском аэропорту 374 иракских мигрантов загружаются в самолет, чтобы вернуться на родину.

О том, как Лукашенко и Меркель общались по телефону относительно проблемы нелегальных мигрантов, настойчиво рвущихся в Польшу, издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее

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