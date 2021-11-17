Меркель и Лукашенко второй раз за неделю обсудили мигрантов на границе: удалось ли договориться политикам

Глава белорусской республики Александр Лукашенко и исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель второй раз за эту неделю разговаривали по телефону. Они говорили о кризисе с эмигрантами, который имеет место на границе между Евросоюзом и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Меркель снова поговорила с Лукашенко (фото из открытых источников)

Высокопоставленные должностные лица двух стран на этот раз говорили об эмигрантах и проблемах, связанных с ними, на границе между Польшей и белорусской республикой. После завершения телефонного диалога, который был сегодня, 17 ноября, политики заявили, что достигли определенного уровня понимания, что сейчас делать и как продолжать дальше разрешать этот кризис.

По обнародованной информации, теперь обсуждаемый инцидент будет вынесен на уровень Беларуси и Евросоюза. Определены ответственные должностные лица от обеих стран – участниц диалога, которые будут вести переговоры для решения существующих проблем. По достигнутому контексту будет решаться желание нелегалов попасть в Германию.

В ходе телефонного диалога госпожа Меркель проинформировала белорусского руководителя о просьбе руководительницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен, чтобы в переговорах также участвовали представители международной общественности, которые отслеживают проблематику мигрантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин пожаловался Меркель на Украину и НАТО . Глава РФ Владимир Путин 11 ноября имел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Руководители двух великих стран вторично общаются между собой в течение нескольких последних дней.

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