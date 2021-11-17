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Меркель и Лукашенко второй раз за неделю обсудили мигрантов на границе: удалось ли договориться политикам

Первый разговор между Меркель и Лукашенко состоялся 15 ноября

17 ноября 2021, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава белорусской республики Александр Лукашенко и исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель второй раз за эту неделю разговаривали по телефону. Они говорили о кризисе с эмигрантами, который имеет место на границе между Евросоюзом и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Меркель и Лукашенко второй раз за неделю обсудили мигрантов на границе: удалось ли договориться политикам

Меркель снова поговорила с Лукашенко (фото из открытых источников)

Высокопоставленные должностные лица двух стран на этот раз говорили об эмигрантах и проблемах, связанных с ними, на границе между Польшей и белорусской республикой. После завершения телефонного диалога, который был сегодня, 17 ноября, политики заявили, что достигли определенного уровня понимания, что сейчас делать и как продолжать дальше разрешать этот кризис.

По обнародованной информации, теперь обсуждаемый инцидент будет вынесен на уровень Беларуси и Евросоюза. Определены ответственные должностные лица от обеих стран – участниц диалога, которые будут вести переговоры для решения существующих проблем. По достигнутому контексту будет решаться желание нелегалов попасть в Германию.

В ходе телефонного диалога госпожа Меркель проинформировала белорусского руководителя о просьбе руководительницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен, чтобы в переговорах также участвовали представители международной общественности, которые отслеживают проблематику мигрантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин пожаловался Меркель на Украину и НАТО . Глава РФ Владимир Путин 11 ноября имел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Руководители двух великих стран вторично общаются между собой в течение нескольких последних дней.


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Источник: https://president.gov.by/ru/events/telefonnyy-razgovor-s-i-o-kanclera-germanii-angeloy-merkel-1637162583
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