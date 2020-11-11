«У вас там шо? Коронавірусне кубло?»: Богдан прокомментировал заражение Разумкова коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан
прокомментировал пост спикера Верховной Рады Дмитрия
Разумкова о заражении коронавирусом.
"У вас там шо? Коронавірусне кубло?", – написал Андрей
Богдан.
При этом многие украинцы в комментариях желают спикеру скорейшего выздоровления. А нардепы интересуются, состоится ли ближайшее заседание Верховной Рады.
Напомним, на фоне болезни президента Владимира
Зеленского и общего падения доверия к нему некоторые эксперты и политики начали
"примерять" президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.
Какие шансы
спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы
досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
В то же время, на фоне последних новостей, очевидно, что
как минимум сейчас, Разумков не сможет "подменить" Зеленского на должности
главы государства.
Отметим, о том, что Владимир Зеленский
заболел коронавирусом стало известно несколько дней назад – 9 ноября. В тот
же день COVID-19 подтвердился и у главы Офиса президента Андрея
Ермака.
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