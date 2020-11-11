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Главная Новости Политика рада «У вас там шо? Коронавірусне кубло?»: Богдан прокомментировал заражение Разумкова коронавирусом
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«У вас там шо? Коронавірусне кубло?»: Богдан прокомментировал заражение Разумкова коронавирусом

Другие пользователи соцсети в комментариях желают спикер ВР скорейшего выздоровления

сегодня, 19:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал пост спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о заражении коронавирусом.

«У вас там шо? Коронавірусне кубло?»: Богдан прокомментировал заражение Разумкова коронавирусом

"У вас там шо? Коронавірусне кубло?", – написал Андрей Богдан.

При этом многие украинцы в комментариях желают спикеру скорейшего выздоровления. А нардепы интересуются, состоится ли ближайшее заседание Верховной Рады.

«У вас там шо? Коронавірусне кубло?»: Богдан прокомментировал заражение Разумкова коронавирусом - фото 2

Напомним, на фоне болезни президента Владимира Зеленского и общего падения доверия к нему некоторые эксперты и политики начали "примерять" президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

В то же время, на фоне последних новостей, очевидно, что как минимум сейчас, Разумков не сможет "подменить" Зеленского на должности главы государства.

Отметим, о том, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом стало известно несколько дней назад – 9 ноября. В тот же день COVID-19 подтвердился и у главы Офиса президента Андрея Ермака.

 


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