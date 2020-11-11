Шансы Разумкова стать президентом: насколько украинцы доверяют спикеру парламента

На фоне болезни президента Владимира Зеленского и общего падения доверия к нему некоторые эксперты и политики начали "примерять" президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Исполняющий обязанности президента

Такой сценарий не лишен здравого смысла, считает эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай. И напоминает, что согласно нашему законодательству, именно спикер исполняет обязанности президента в случае досрочного прекращения им полномочий.

"Мы имеем опыт такой передачи власти, правда, сомнительный. В 2014 году, когда Рада отстранила от должности Виктора Януковича, его обязанности как президента стал выполнять бывший тогда спикером ВР Александр Турчинов", – напоминает Валентин Гайдай.

По его мнению, Разумков как возможный приемник Зеленского – более чем реальный вариант, но сейчас в реализацию такого сценария эксперт не верит.

"Во-первых, Зеленский вполне нормально себя чувствует. Его состояние даже не близкое к критическому. Во-вторых, у Разумкова нет влияния на фракцию "Слуга народа". В 2019 году ему удалось завести в парламент всего несколько своих людей, поэтому, найти поддержку в Раде ему будет сложно. В-третьих, Зеленский сейчас окружен больше креатурами Рината Ахметова (Денис Шмыгаль, Андрей Ермак), в то время, как у Разумкова давние связи с т.н. Днепровским (Днепропетровским) кланом – с Сергеем Тигипко, с группой "Приват". Поэтому его стоит больше ассоциировать с Игорем Коломойским и его окружением", – считает эксперт.

Но потенциально Разумков – почти готовый лидер и может возглавить собственный политический проект, уверен Валентин Гайдай.

О Разумкове в роли президента говорить рано

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что пока рано говорить о президентстве Разумкова.

"Более того, те, кто говорит сейчас о таком варианте, делает ему медвежью услугу, учитывая и так натянутые отношения между президентом и спикером. А также учитывая ревнивое отношение президента к тем, у кого есть хоть какой-то рейтинг. Думаю, сам Дмитрий Александрович не в восторге, что под него примеряют кресло президента", – говорит Константин Бондаренко.

По его мнению, Зеленский никуда уходить не собирается, а у Разумкова есть задатки хорошего политика.

"Но это политик для будущей каденции – на период после 2024 года", – резюмирует политолог.

Напомним, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые уже определились со своим выбором.

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