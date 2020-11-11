Шансы Разумкова стать президентом: насколько украинцы доверяют спикеру парламента

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Татьяна Веремеева
На фоне болезни президента Владимира Зеленского и общего падения
доверия к нему некоторые эксперты и политики начали "примерять" президентство
на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы спикера занять
кресло главы государства, если в Украине состоялись бы досрочные президентские
выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Такой сценарий не лишен здравого смысла, считает эксперт
Украинского института политики Валентин Гайдай. И напоминает, что согласно
нашему законодательству, именно спикер исполняет обязанности президента в
случае досрочного прекращения им полномочий.
"Мы имеем опыт такой передачи власти, правда, сомнительный. В 2014
году, когда Рада отстранила от должности Виктора Януковича, его обязанности как
президента стал выполнять бывший тогда спикером ВР Александр Турчинов", –
напоминает Валентин Гайдай.
По его мнению, Разумков как возможный приемник Зеленского – более
чем реальный вариант, но сейчас в реализацию такого сценария эксперт не верит.
"Во-первых, Зеленский вполне нормально себя чувствует. Его
состояние даже не близкое к критическому. Во-вторых, у Разумкова нет влияния на
фракцию "Слуга народа". В 2019 году ему удалось завести в парламент всего
несколько своих людей, поэтому, найти поддержку в Раде ему будет сложно.
В-третьих, Зеленский сейчас окружен больше креатурами Рината Ахметова (Денис Шмыгаль,
Андрей Ермак), в то время, как у Разумкова давние связи с т.н. Днепровским
(Днепропетровским) кланом – с Сергеем Тигипко, с группой "Приват". Поэтому его
стоит больше ассоциировать с Игорем Коломойским и его окружением", – считает
эксперт.
Но потенциально Разумков – почти готовый лидер и может возглавить
собственный политический проект, уверен Валентин Гайдай.
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко
считает, что пока рано говорить о президентстве Разумкова.
"Более того, те, кто говорит сейчас о таком варианте, делает ему
медвежью услугу, учитывая и так натянутые отношения между президентом и
спикером. А также учитывая ревнивое отношение президента к тем, у кого есть
хоть какой-то рейтинг. Думаю, сам Дмитрий Александрович не в восторге, что под
него примеряют кресло президента", – говорит Константин Бондаренко.
По его мнению, Зеленский никуда уходить не собирается, а у
Разумкова есть задатки хорошего политика.
"Но это политик для будущей каденции – на период после 2024 года",
– резюмирует политолог.
Напомним, если бы президентские выборы
состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира
Зеленского проголосовали бы 33,3%
украинцев, которые уже определились со своим выбором.
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