Спикер ВР Дмитрий Разумков заболел коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел
коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Дмитрий Разумков. Фото: Верховная Рада
Разумков рассказал, что сейчас чувствует себя нормально.
Положительный тест на COVID-19 он
получил сегодня. Также спикер рассказал, что планирует продолжать работу в
дистанционном режиме.
"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас… Искренне
желаю вам всем здоровья", – написал спикер.
Напомним, на фоне болезни президента Владимира Зеленского
и общего падения доверия к нему некоторые эксперты и политики начали "примерять"
президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы
спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы
досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
В то же время, на фоне последних новостей, очевидно, что
как минимум сейчас, Разумков не сможет "подменить" Зеленского на должности
главы государства.
Отметим, о том, что Владимир Зеленский
заболел коронавирусом стало известно несколько дней назад – 9 ноября. В тот
же день COVID-19 подтвердился и у главы Офиса президента Андрея
Ермака.
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