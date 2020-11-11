Спикер ВР Дмитрий Разумков заболел коронавирусом

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Дмитрий Разумков. Фото: Верховная Рада

Разумков рассказал, что сейчас чувствует себя нормально. Положительный тест на COVID-19 он получил сегодня. Также спикер рассказал, что планирует продолжать работу в дистанционном режиме.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас… Искренне желаю вам всем здоровья", – написал спикер.

Напомним, на фоне болезни президента Владимира Зеленского и общего падения доверия к нему некоторые эксперты и политики начали "примерять" президентство на спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Какие шансы спикера занять кресло главы государства, если в Украине состоялись бы досрочные президентские выборы, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

В то же время, на фоне последних новостей, очевидно, что как минимум сейчас, Разумков не сможет "подменить" Зеленского на должности главы государства.

Отметим, о том, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом стало известно несколько дней назад – 9 ноября. В тот же день COVID-19 подтвердился и у главы Офиса президента Андрея Ермака.



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