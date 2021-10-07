У Разумкова уже нет уверенности, что «слуги» не лишат его депутатского мандата

В Украине в последнее время происходит много вещей, который расходятся буковой закона, поэтому нет уверенности, что "Слуга народа" не захочет отобрать у экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова депутатский мандат. Как передает издание "Комментарии", об этом уже сам внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков заявил на брифинге после своей отставки.

Дмитрий Разумков Фото: Фокус

Дмитрий Разумков заявил, что он по жизни привык действовать исключительно, придерживаясь буквы закона. Следовательно, может сказать, что законного права у партии "Слуги народа" лишить его депутатского мандата нет.

При этом экс-спикер парламента допустил, что "слуги народа" могут попытаться лишить его мандата, потому что сегодня далеко не все в государстве происходит по закону. Дмитрий Разумков отметил, этот этап в жизни он рассматривает как новый вызов для себя, который он сумеет пройти.

Также во время брифинга Разумков остановился на вопросе, что кроме коллег со "Слуги народа", за его отставку проголосовали представители "Батькивщины", "Доверия", "За будущее" и часть расколовшегося "Голоса". Отдельно депутат остановился на голосовании за отзыв его с должности нардепов "Батькивщины". Дмитрий Разумков высказал мнение, что сегодня все стали свидетелями того, как соратники Юлии Тимошенко сформировали с президентской "Слугой народа" новую коалицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова все-таки отправили в отставку. "Слугам народа" подставили плече сразу две фракции и две депутатские группы. Всего кнопку "за" нажали 284 народных депутата.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!