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У Порошенко назвали условие для заключения союза с Зеленским

Турчинов рассказал о возможности коалиции

сегодня, 15:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава штаба партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о возможности коалиции с правящей партией "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом он сообщил в интервью изданию "BBC Украина".

У Порошенко назвали условие для заключения союза с Зеленским

Порошенко и Зеленский. Фото: Google

По словам Турчинова, партия Петра Порошенко может заключить коалиционное соглашение с партией власти, если им поступит такое предложение. 

Он отметил, что когда "слуги" прозреют и захотят работать на благо нашей страны и обратятся за помощью, чтобы остановить кризис в Украине, то представители "Европейской солидарности" помогут власти в работе над стабилизацией ситуации.

Турчинов подчеркнул, что в их партии есть достаточно профессиональных людей, которые способны вывести страну из перманентного кризиса.  В то же время он сказал, что очень сильно сомневается в том, что "прозрение" власти наступит.

Бывший секретарь СНБО сказал, что поддерживает объединение политических сил с конструктивной позицией для того, чтобы сформировать компетентное правительство.

Александр Турчинов ушел с поста секретаря СНБО по собственном желанию после избрания президентом Владимира Зеленского. Перед местными выборами 2020 года он возглавил предвыборный штаб "Европейской солидарности". 

В 2014 году после бегства президента Виктора Януковича Турчинова выбрали главой Верховной Рады. До внеочередных выборов весной он исполнял обязанности президента Украины.

Во время каденции Петра Порошенко был секретарем СНБО.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Петр Порошенко может стать премьер-министром Украины.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 15:37

Этот порошенко ещё не в тюрме - лживые обещания зеленского! Порошенок преступник которого как минимум нужно засадить!!!

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