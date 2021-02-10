В Украине возобновили сразу нескольких видов проверок бизнеса - Кабмин

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Мокрик Анастасия
На сайте Кабинета министров Украины было публиковано
постановление, в котором говорится о возобновление сразу нескольких видов проверок бизнеса в стране.
Возобновлено 4 вида проверок бизнеса - фото: из открытых источников
Так, начиная с 18 марта текущего года, в Украине
возобновят четыре вида проверок. Кабинет Министров Украины постановил сократить
срок действия ограничений, установленных пунктом 522 подраздела 10 раздела ХХ
"Переходные положения" Налогового кодекса Украины в части действия
моратория на проведение некоторых видов проверок, разрешив проведение таких
видов проверок юридических лиц:
- проверки, которые были начаты до 18 марта, но не
были окончены. В этот пункт включаются как документальные, так и фактические
проверки;
- документальные внеплановые проверки
налогоплательщиков. То есть в случае, если по юридическому лицу была получена
налоговая информация, которая свидетельствует о том, что он нарушил соблюдение
предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или же валютной
выручки по экспортным операциям;
- внеплановые документальные
проверки в случае выявления недостоверных
данных, содержащихся в налоговых декларациях, представленных
налогоплательщиком, если налогоплательщик не предоставит объяснения и их
документальные подтверждения на письменный запрос контролирующего органа
- внеплановые документальные проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики. То есть, в случае если был сформирован налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению услуг или же товаров.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Кабмин смягчил карантин, а также о том, что Кабмин рассказал, когда снова будет можно отдыхать за границей.
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