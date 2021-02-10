В Украине возобновили сразу нескольких видов проверок бизнеса - Кабмин

На сайте Кабинета министров Украины было публиковано постановление, в котором говорится о возобновление сразу нескольких видов проверок бизнеса в стране.

Возобновлено 4 вида проверок бизнеса - фото: из открытых источников

Так, начиная с 18 марта текущего года, в Украине возобновят четыре вида проверок. Кабинет Министров Украины постановил сократить срок действия ограничений, установленных пунктом 522 подраздела 10 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок, разрешив проведение таких видов проверок юридических лиц:

- проверки, которые были начаты до 18 марта, но не были окончены. В этот пункт включаются как документальные, так и фактические проверки;

- документальные внеплановые проверки налогоплательщиков. То есть в случае, если по юридическому лицу была получена налоговая информация, которая свидетельствует о том, что он нарушил соблюдение предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или же валютной выручки по экспортным операциям;

- внеплановые документальные проверки в случае выявления недостоверных данных, содержащихся в налоговых декларациях, представленных налогоплательщиком, если налогоплательщик не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на письменный запрос контролирующего органа

- внеплановые документальные проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики. То есть, в случае если был сформирован налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению услуг или же товаров.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Кабмин смягчил карантин, а также о том, что Кабмин рассказал, когда снова будет можно отдыхать за границей.

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