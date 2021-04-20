Турпутевки или реальная польза: зачем в Раде более 70 групп по межпарламентским связям

Согласно данным Гражданской сети "ОПОРА", в украинском парламенте существует 77 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами. "Комментарии" узнали у экспертов, зачем в Раде так много межпарламентских групп и эффективна ли такая форма сотрудничества.

Парламент. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Многие воспринимают такую форму сотрудничества исключительно как туристическое агентство"

Политтехнолог Александр Кондратенко подчеркивает, что такого рода сотрудничество существует в парламентах по всему миру, а международные отношения давным-давно не являются делами одного лишь МИДа.

"Но, если посмотреть на украинский парламент нынешнего созыва и то, как развивается ситуация в стране, всё больше походит на то, что большинство народных избранников в таком сотрудничестве преследуют исключительно свои меркантильные цели и собственную выгоду. Кто-то банально ездит по миру за госсчет, кому-то членство помогает вести бизнес и зарабатывать деньги. Некоторым это нужно чисто для престижа и статуса. Разумеется, есть и те, кто все же действительно болеет за международные отношения Украины. Но тут необходимо делать аналитический срез абсолютно по каждому нардепу, лишь тогда картина станет более ясной", — поясняет Александр Кондратенко.

По его словам, несмотря на то, что у нас аж 77 групп по межпарламентским связям, и численность варьируется от 5 до 176 народных депутатов, активных среди всех не более 15%, остальные вообще не принимают участия в работе.

"Отсюда и ответ, почему у нас, несмотря на большое количество парламентариев в группе по Китаю, за два года в украинско-китайском сотрудничестве нет заметных сдвигов. И это касается не только Китая. Если пройтись по всем самым многочисленным группам, картина будет плюс-минус такая же. Например, направление в сторону Конгресса США превратилось чисто в лоббистское", — считает политтехнолог.

Он подчеркивает, что межпарламентские связи – лучший механизм для сближения стран, для улучшения бизнес-климата, а также притока инвестиций. А с этим как-то – никак…

"Увы, но многие воспринимают такую форму сотрудничества исключительно как туристическое агентство. Потому и мы живем в такой "…опе", — резюмирует Александр Кондратенко. — Группы по межпарламентским связям необходимы, но, как показывает практика, их количество на эффективность не влияет. Это касается не только этого созыва ВР, а и предыдущих. Если для большинства народных избранников такая форма сотрудничества становится чисто бизнес-интересами в своих целях, то ни о каком развитии межпарламентских отношений речь уже не идет. Так как, с другой стороны, они встречаются ровно с такими же "предпринимателями". И это явно не способствует укреплению торгово-экономических и научно-культурных связей между двумя странами".

Эксперт отмечает, что в последнее время делегации такого бизнес-турне вели работу без бюджетного финансирования. За деятельность народных депутатов платил кто-то "со стороны". В таком случае, как говориться, без контракта не возвращайтесь.

"Когда до нардепов дойдет, что межпарламентское сотрудничество – это реальный инструмент внешней политики, а дипломатия важнее собственных интересов, тогда и эффективность будет, и сотрудничество между государствами выйдет на другой уровень. Но пока имеем то, что имеем, — говорит Александр Кондратенко. — Разработать правильные алгоритмы для оценки эффективности не проблема, но кто же в этом заинтересован, когда группы "дружбы для понтов, лоббизма и собственной выгоды" работают на все 100%?!"

"Ежегодно из бюджета Украины за деньги налогоплательщиков существуют 77 межпарламентских групп"

Политолог Наталия Белоус считает, что 77 межпарламентских групп — достаточно большое количество для Украины. Но нет стратегии развития отношений между странами. И в этом мы проигрываем.

"В Украине за 30 лет независимости должно было измениться сознание, что мировая карта — это не только США, Западная Европа, Россия и Китай, но и другие полезные и интересные государства. Но возникает такое впечатление, что отечественные государственники плохо знают географию, если со 193 стран мира ориентируется буквально на 10. К тому же, нет понимания, чем сама Украина может быть полезна-интересна миру. Мы не рекламируем себя, не подчеркиваем позитивные стороны, не заинтересовываем. А в последнее время еще и не имеем собственного мнения. Ждем, что скажут США, Европа, Россия — и на базе их мнений пытаемся строить свою повестку дня", — отмечает Наталия Белоус.

Политолог констатирует: пока в мире думают над новыми полетами в космос, разработкой программ по борьбе с загрязнением воздуха, преодоления пробок на дорогах, украинская власть летит к арабам, чтобы получить деньги на строительство дорог в Киевской области.

"Печально, что Украина прославилась коррупцией, отмыванием денег с помощью разнообразных схем. Что наша страна стала местом, куда свозят отходы со всего мира: поношенные автомобили, бракованные лекарства и так далее", — подчеркивает Наталия Белоус.

По ее словам, Украине нужна качественная аналитика по происходящему в мире, нужны специалисты по инновациям, а не чиновники, которые осваивают бюджеты. Мы обязаны на постоянной основе запускать масштабные культурные, туристические и другие просветительские проекты. Мы должны бросать вызов миру, а не ждать, что нас кто-то когда-то куда-то пригласит.

Наталия Белорус резюмирует: "Если ежегодно из бюджета Украины за деньги налогоплательщиков существуют 77 межпарламентских групп, а развитие страны, создание рабочих мест, привлечение иностранных инвесторов — мизерное, то это профанация и провал, а не развитие международных отношений. Более того — отечественный истеблишмент и его консультанты зачастую не имеют элементарного понимания делового этикета и протокола, чем позорят Украину в мире".

Напомним, нардепа заметили в Раде с сумкой за 2,6 тысячи долларов.

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