Турпутевки или реальная польза: зачем в Раде более 70 групп по межпарламентским связям

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Таисия Ерохина
Согласно данным Гражданской сети "ОПОРА", в украинском парламенте существует 77 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами. "Комментарии" узнали у экспертов, зачем в Раде так много межпарламентских групп и эффективна ли такая форма сотрудничества.
Парламент. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог
Александр Кондратенко подчеркивает, что такого рода сотрудничество существует в
парламентах по всему миру, а международные отношения давным-давно не являются
делами одного лишь МИДа.
"Но, если посмотреть
на украинский парламент нынешнего созыва и то, как развивается ситуация в
стране, всё больше походит на то, что большинство народных избранников в таком
сотрудничестве преследуют исключительно свои меркантильные цели и собственную
выгоду. Кто-то банально ездит по миру за госсчет, кому-то членство помогает
вести бизнес и зарабатывать деньги. Некоторым это нужно чисто для престижа и
статуса. Разумеется, есть и те, кто все же действительно болеет за
международные отношения Украины. Но тут необходимо делать аналитический срез
абсолютно по каждому нардепу, лишь тогда картина станет более ясной", —
поясняет Александр Кондратенко.
По его словам,
несмотря на то, что у нас аж 77 групп по межпарламентским связям, и численность
варьируется от 5 до 176 народных депутатов, активных среди всех не более 15%,
остальные вообще не принимают участия в работе.
"Отсюда и ответ,
почему у нас, несмотря на большое количество парламентариев в группе по Китаю,
за два года в украинско-китайском сотрудничестве нет заметных сдвигов. И это
касается не только Китая. Если пройтись по всем самым многочисленным группам,
картина будет плюс-минус такая же. Например, направление в сторону Конгресса
США превратилось чисто в лоббистское", — считает политтехнолог.
Он подчеркивает, что
межпарламентские связи – лучший механизм для сближения стран, для улучшения
бизнес-климата, а также притока инвестиций. А с этим как-то – никак…
"Увы, но многие
воспринимают такую форму сотрудничества исключительно как туристическое
агентство. Потому и мы живем в такой "…опе", — резюмирует Александр
Кондратенко. — Группы по межпарламентским связям необходимы, но, как показывает
практика, их количество на эффективность не влияет. Это касается не только
этого созыва ВР, а и предыдущих. Если для большинства народных избранников
такая форма сотрудничества становится чисто бизнес-интересами в своих целях, то
ни о каком развитии межпарламентских отношений речь уже не идет. Так как, с
другой стороны, они встречаются ровно с такими же "предпринимателями". И это
явно не способствует укреплению торгово-экономических и научно-культурных
связей между двумя странами".
Эксперт отмечает, что
в последнее время делегации такого бизнес-турне вели работу без бюджетного
финансирования. За деятельность народных депутатов платил кто-то "со
стороны". В таком случае, как говориться, без контракта не возвращайтесь.
"Когда до нардепов
дойдет, что межпарламентское сотрудничество – это реальный инструмент внешней
политики, а дипломатия важнее собственных интересов, тогда и эффективность
будет, и сотрудничество между государствами выйдет на другой уровень. Но пока
имеем то, что имеем, — говорит Александр Кондратенко. — Разработать правильные
алгоритмы для оценки эффективности не проблема, но кто же в этом заинтересован,
когда группы "дружбы для понтов, лоббизма и собственной выгоды" работают на все
100%?!"
Политолог Наталия
Белоус считает, что 77 межпарламентских групп — достаточно большое количество
для Украины. Но нет стратегии развития отношений между странами. И в этом мы
проигрываем.
"В Украине за 30 лет
независимости должно было измениться сознание, что мировая карта — это не
только США, Западная Европа, Россия и Китай, но и другие полезные и интересные
государства. Но возникает такое впечатление, что отечественные государственники
плохо знают географию, если со 193 стран мира ориентируется буквально на 10. К
тому же, нет понимания, чем сама Украина может быть полезна-интересна миру. Мы
не рекламируем себя, не подчеркиваем позитивные стороны, не заинтересовываем. А
в последнее время еще и не имеем собственного мнения. Ждем, что скажут США,
Европа, Россия — и на базе их мнений пытаемся строить свою повестку дня", —
отмечает Наталия Белоус.
Политолог
констатирует: пока в мире думают над новыми полетами в космос, разработкой
программ по борьбе с загрязнением воздуха, преодоления пробок на дорогах,
украинская власть летит к арабам, чтобы получить деньги на строительство дорог
в Киевской области.
"Печально, что
Украина прославилась коррупцией, отмыванием денег с помощью разнообразных схем.
Что наша страна стала местом, куда свозят отходы со всего мира: поношенные
автомобили, бракованные лекарства и так далее", — подчеркивает Наталия Белоус.
По ее словам, Украине
нужна качественная аналитика по происходящему в мире, нужны специалисты по
инновациям, а не чиновники, которые осваивают бюджеты. Мы обязаны на постоянной
основе запускать масштабные культурные, туристические и другие просветительские
проекты. Мы должны бросать вызов миру, а не ждать, что нас кто-то когда-то
куда-то пригласит.
Наталия Белорус
резюмирует: "Если ежегодно из бюджета Украины за деньги налогоплательщиков
существуют 77 межпарламентских групп, а развитие страны, создание рабочих мест,
привлечение иностранных инвесторов — мизерное, то это профанация и провал, а не
развитие международных отношений. Более того — отечественный истеблишмент и его
консультанты зачастую не имеют элементарного понимания делового этикета и
протокола, чем позорят Украину в мире".
Напомним, нардепа
заметили в Раде с сумкой за 2,6 тысячи долларов.
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