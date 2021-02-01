Тимошенко требует снижения тарифов на газ

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Мокрик Анастасия
В ходе заседании Согласительного совета
лидеров депутатских фракций и комитетов депутат
Юлия Тимошенко, возглавляющая политическую партию Украины "Батькивщина", призывала
Верховную Раду снизить тарифы на газ для украинцев.
Тимошенко требует понижения цены на газ в Украине - фото: из открытых источников
Так, Тимошенко обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и потребовала,
чтобы в повестку дня украинского парламента был внесен законопроект №4680 и рассмотрен как можно скорее. Его суть заключается в том, что людям нужно отдать украинский газ с 30% надбавки. Это поможет получить прибыль. Кроме того, из газовых хранилищ с ценой закачки, хранения,
транспортировки и НДС газ также нужно будет отдать украинцам.
"7 лет назад, еще при другой власти, у людей через идеально проработанную коррупционную
модель забрали дешевый украинский газ и подняли цены на газ и
электроэнергию в 11 раз. Куда ушли деньги? Зачем так дурить людей?", — отметила
политик во время выступления на заседании
Согласительного совета.
По мнению Тимошенко, предложенный её командой законопроект поможет объединить зал. А также это шаг к тому, чтобы показать украинцам, что политики в состоянии сделать хоть что-нибудь для них. В связи с этим она настаивала на том, чтобы вопрос был поставлен на голосование режиме ad hoc, что позволит как можно скорее поставить точку в вопросах с тарифами на газ.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский рассказал о том, как избавить Украину от олигархов, а также о том, что Зеленский обвинил Тимошенко в политических переобуваниях на протяжении 20 лет.
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