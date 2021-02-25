Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко поделилась, что из-за напряженной работы не может ограничиваться в питании. Об этом политик заявила в эфире программы "Хард с Влащенко", передает "Гордон".

Тимошенко рассказала, что ест на завтрак и сколько километров может пробежать за час - фото из открытых источников

По словам Тимошенко, она очень любит поесть и считает это своей проблемой. Она добавила, что иногда ужинает после 21.00:

"Завтракаю очень плотно. Я люблю поесть. Жаль, но это моя проблема. На завтрак может быть все что угодно. Я много ем на завтрак, чтобы меньше есть вечером. При такой напряженной работе, как у меня, я должна очень хорошо обедать – я не могу себе ни в чем отказать", – поделилась политик.

Тимошенко также рассказала, что все съеденные калории, она сжигает на ежедневной утренней пробежке. Она утверждает, что может пробежать расстояние от шести до десяти километров, в зависимости от того, сколько имеет свободного времени.

"Сегодня четыре. Не так много. Но я хочу сказать, что люди, которые не бегают, должны хотя бы ходить. Это дает силы прожить любой рабочий день эффективно", – уверена политик.

Напомним, что направление работы украинского правительства является определяющим условием для народного депутата Юлии Тимошенко в случае вероятного премьерства. По словам Тимошенко, создание нового правительства, которое бы политик возглавила, конечно, возможно. К тому же, сейчас в кулуарах власти активно ведутся переговоры о возможности смены премьер-министра и всего Кабмина. Самое главное, как утверждает нардеп, что для президента, что для представителей большинства политических сил — это объединение парламента, а затем и всей Украины.





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