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Свежий рейтинг от КМИС: две партии не могут поделить первое место

На начало декабря в рейтинге политических партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" условно делят первые две строчки

сегодня, 16:18
Автор:

Кравцев Сергей
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На начало декабря в рейтинге политических партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" условно делят первые две позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Свежий рейтинг от КМИС: две партии не могут поделить первое место

Верховная Рада. Фото: Украинская правда

По тем данным, которые есть у социологов, самой большой поддержкой пользуется партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность". На сегодняшний день ее готовы поддержать 13,7% среди тех, кого удалось опросить и 19,8% — среди тех, кто уже определился со своими политическими предпочтениями.

Практически ноздря в ноздрю с партией "Европейская Солидарность" идет провластная партия "Слуга народа". У нее 12,7% среди все опрошенных и 18,4% — среди тех, кто знает за кого будет голосовать на ближайших парламентских выборах.

В КМИС объясняют, что обе партии имеют практически одинаковые шансы занять первое место на выборах в Верховную Раду. Разница в поддержке на сегодняшний день на уровнен статистической погрешности.

На третьем месте по данным КМИС расположилась партия "Батькивщина". Юлия Тимошенко и ее политсила потеснила на этой позиции партию "ОПЗЖ", которая теперь лишь четвертая в рейтинге.

Формально пятипроцентный барьер преодолевают "Сила и честь", Радикальная партия и "Украинская стратегия Гройсмана". Интересно, что по опросу КМИС у партии бывшего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" лишь 4,8% среди тех, кто определился. То есть партия близка к попаданию в новый состав Верховной Рады, но на грани. При этом другие социологические компании показывают пока еще виртуальной партии Разумкова выше 7% и уверенное попадание в Верховную Раду.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1077&page=1&fbclid=IwAR2xZAbZmaBhuKvD2pqISf0WRkb_vQpPWa6_Er_8XwHRFa3H-bOjnp_zafk
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