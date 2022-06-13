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Суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии: что известно

Деятельность пророссийской политической партии Социалисты в Украине запрещена

сегодня, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна
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В понедельник, 13 июня, коллегия судей Восьмого административного апелляционного суда рассмотрела и приняла решение по административному делу №857/3/22 о запрете в Украине пророссийской политической партии "Социалисты", действовавшей с 2014 года. Об этом сообщают на сайте суда.

Суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Судьи удовлетворили иск Министерства юстиции частично. В решении говорится, что на территории Украины запрещена деятельность партии, денежные активы и имущество областных, городских, районных организаций партии должны быть переданы в собственность государства.

Вскоре суд рассмотрит иск относительно запрета партии "Справедливости и развития".

Представитель Министерства юстиции Кристина Ган во время заседания подчеркнула, что учредитель партии "Социалисты" Евгений Аноприенко сотрудничает с "Комитетом спасения Украины", который якобы имеет связи с агрессором. На заседании присутствовал представитель СБУ утверждающий, что эта партия занимается деятельностью, что в соответствии со статьей 5 закона "О политических партиях в Украине" может быть запрещена в связи с возможной причиной вреда государственной безопасности, суверенитету, территориальной целостности.

Министерство юстиции подало иски на партии, деятельность которых была признана пророссийской и ограничена решением СНБО весной 2022 года. Речь идет о более чем 10 политических партиях.

Как писал портал "Комментарии", 8 июня на заседании суд рассмотрел административное дело по иску Министерства юстиции к политической партии "Оппозиционный блок" о запрете деятельности политической партии. Часть исковых требований была утверждена.


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Источник: https://8aa.court.gov.ua/sud4857/pres-centr/news/1283778/
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