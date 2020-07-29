Степанов прокомментировал свою вероятную отставку

Фото: kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал проект постановления о его отставке. Документ накануне зарегистрировали в Верховной Раде. В эфире программы "Сніданок з 1+1" глава Минздрава заявил, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины".

Желание депутатов отправить его в отставку Степанов назвал реакцией на реальные действия министерства.

"Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий. С последствиями, в частности, и их действий, я сейчас сталкиваюсь", - говорит министр.

При этом, он не отрицает, что может совершать какие-то ошибки. Но они не на столько критичные, чтобы увольняться с должности министра.

"Свою работу не могу назвать безупречной, но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - заявил глава Минздрава.

Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Степанова. Его инициаторами стали 96 депутатов из фракций "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Автор документа - Ольга Стефанишина из "Голоса".

Также "Комментарии" рассказывали о том, что министр здравоохранения Максим Степанов отчитался, сколько в Украине есть аппаратов ИВЛ.

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