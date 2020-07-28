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В Раде появился проект постановления об увольнении Степанова с должности главы МОЗ

Инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций, в частности "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа"

сегодня, 10:20
Автор:

Елена Волкова
В Раде появился проект постановления об увольнении Степанова с должности главы МОЗ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Об этом говорится на сайте парламента, пишет “УНИАН”.

Инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций, в частности "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Датой регистрации проекта постановления значится 27 июля.

Ранее мы сообщали, что согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 66 575 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 919 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 28 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1629  человек. В то же время 36 744 человека выздоровели.


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