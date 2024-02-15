Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит

Сейчас в парламенте продолжается "большая дискуссия" по законопроекту относительно усовершенствования мобилизации. Второе чтение может состояться не ранее 21 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

"У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия... дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов (Ред. – законопроект вынесут на второе чтение)", – отметил спикер парламента.

Он добавил, все равно рассмотрение законопроекта может произойти не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой обширный коридор этих поправок, есть большая вероятность, что довольно продолжительное время понадобится и комитету на принятие или, напротив, непринятие этих поправок.

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