logo

BTC/USD

52301.70

ETH/USD

2798.87

LTC/USD

70.20

USD/UAH

38.30

EUR/UAH

41.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит
commentss НОВОСТИ Все новости

Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит

Руслан Стефанчук детально рассказал, что происходит с законопроектом о мобилизации

сегодня, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сейчас в парламенте продолжается "большая дискуссия" по законопроекту относительно усовершенствования мобилизации. Второе чтение может состояться не ранее 21 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

"У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия... дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов (Ред. – законопроект вынесут на второе чтение)", – отметил спикер парламента.

Он добавил, все равно рассмотрение законопроекта может произойти не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой обширный коридор этих поправок, есть большая вероятность, что довольно продолжительное время понадобится и комитету на принятие или, напротив, непринятие этих поправок.

Читайте также на портале "Комментарии" — резонансный законопроект о мобилизации, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть окончательно проголосован до конца февраля, а вступить в силу – в начале апреля. Прения вокруг него продолжаются, причем у гражданских и военных тут, как правило, разный взгляд на ситуацию. Более того, некоторые представители ВСУ считают, что приоритетом государственной политики власти должна стать военная подготовка всех гражданских. Как ситуация с законопроектом о мобилизации и собственно мобилизацией может развиваться дальше? Какие моменты здесь важно учесть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны что-то недослышали: в Раде оценили новый законопроект о мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости