Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит

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Кравцев Сергей
Сейчас в парламенте продолжается "большая дискуссия" по законопроекту относительно усовершенствования мобилизации. Второе чтение может состояться не ранее 21 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады
Он добавил, все равно рассмотрение законопроекта может произойти не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой обширный коридор этих поправок, есть большая вероятность, что довольно продолжительное время понадобится и комитету на принятие или, напротив, непринятие этих поправок.
Читайте также на портале "Комментарии" — резонансный законопроект о мобилизации, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть окончательно проголосован до конца февраля, а вступить в силу – в начале апреля. Прения вокруг него продолжаются, причем у гражданских и военных тут, как правило, разный взгляд на ситуацию. Более того, некоторые представители ВСУ считают, что приоритетом государственной политики власти должна стать военная подготовка всех гражданских. Как ситуация с законопроектом о мобилизации и собственно мобилизацией может развиваться дальше? Какие моменты здесь важно учесть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны что-то недослышали: в Раде оценили новый законопроект о мобилизации.
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